新加坡和周边地区接下来几天预计有阵雨，加上风向有助于减轻烟霾影响，我国烟霾情况料继续受到抑制。星期天（11月8日）的24小时空气污染指数（PSI）预计介于40点至60点，处于良好至适中水平。

国家环境局星期六（7日）傍晚发文告，预报星期天的空气质量。

我国中部和西部地区星期六下阵雨。截至晚上7时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米6微克至18微克，处于正常水平；24小时PSI则介于50点至55点，处于良好至适中水平。

目前，中等至浓密的烟雾仍集中在加里曼丹南部。当局预计，接下来几天的有利风向及阵雨天气，将有助于继续抑制烟霾。

鉴于烟霾情况好转，政府各部门从星期六起停止大部分防霾应对措施。环境局也将停止发布本轮烟霾的每日情况通报。

各大民众俱乐部，以及设在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会等场所的口罩自助领取机，也已从星期六傍晚6时起停止派发口罩。

不过，公共卫生防范诊所计划（PHPC）及烟霾津贴计划（HSS）将继续实施至11月11日，保健卫生部从11月12日起中止这两项计划。

公众仍可通过烟霾网站（haze.gov.sg）、气象署网站（www.weather.gov.sg）或myENV应用，查询最新空气质量信息。