刷太多手机早已不是小朋友或年轻一代的“专利”，生活清闲的年长者一旦卯起来刷，机不离手的程度，甚至有过之而无不及。

这个话题近来在国会又引起了讨论。

根据政府披露的数据，本地60岁以上年长者中，有38%每天使用智能设备长达三小时至五小时。

这个数字相信并不令人意外。

蚁粉日常如果有留意周遭，应该不难发现年长“低头族”举目皆是，有人会在公共交通上把手机内容大肆外放，家中可能也会有那么一个长时间躺在沙发刷手机的长辈。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪在国会回应议员提问时指出，注意力被智能手机占据，可能剥夺年长者本该用来社交和运动的时间，而这些实体活动，对他们的身心健康至关重要。

近年来人工智能（AI）大量生成的微短剧，叠加平台演算法的推波助澜，尤其让年长者被屏幕“黏住”，欲罢不能。

医学界已有普遍共识，活跃生活有助于年长者保持更长时间的健康生活，同时减少患上失智症的风险。

与此同时，年长者的数码识读能力相对有限，若沉迷手机上的网络内容，恐怕也更容易成为虚假内容乃至诈骗的受害者。

新加坡警察部队数据显示，2025年的诈骗受害者中，65岁及以上者虽仅占14.8%，但人均损失却是所有年龄层中最高，平均每名受害者损失3万7053元。

如何吸引年长者走出家门？

要鼓励年长者远离屏幕，或至少减少使用屏幕的时间，现实生活中如何不那么“无聊”是关键。

其中，让“Uncle”和“Auntie”愿意走出家门，安心出行的环境不可或缺。

牛车水一带近日发生致命车祸，一名73岁妇女过马路时不幸被巴士撞倒，送院后不治，便凸显了年长者出外活动可能面临的挑战。

据报道，车祸发生地点经常有行人乱过马路的情况，事故现场附近虽有交通灯过道和行人天桥，但交通灯过道距离较远，天桥则只有一侧有电梯，不排除有年长者由于腿脚不利索而抄近道。

今年上半年交通事故报告显示，超过65岁的年长行人车祸事故达144起，同比增加近两成，造成132人受伤、九人死亡，而在这些案例中，有近四成是因未在指定区域过马路或乱过马路导致。

与此同时，社区活动是否有办法把年长者“吸引出门”也是关键。过去就有调查发现，退休男性由于社交圈子与工作更紧密相连，一旦退出职场，会比女性更容易陷入社交孤立。

因此，在政策设计上，当局必须呼应不同性别的行为模式与心理，对症下药。活跃乐龄中心的相关活动，便经常遭质疑对Uncle们吸引力欠奉，因此有必要提供更多元化的选择。

保健卫生部与护联局今年10月宣布推出的“乐龄伙伴”（Age Well Kakis）计划，或许也是能让部分年长者退休生活更多姿多彩的方式之一。

参与者完成志愿工作后，可获得现金津贴或购物券等。这类义工活动，能让年长者在闲暇时参加更有意义的活动，除了改善他人生活，也丰富自我人生。

当他们有了生活目标，感受到被重视，就会有更多参与实体活动的动力。

近一两年AI生成的短剧大受各年龄层男女欢迎，年长者也不例外。（林明顺摄）

相对灵活、轻松的工作更有利？

另一方面，我国不断调高的退休及重新雇佣年龄，虽然经常引起不少争议，但换个角度想，若年长者能在自我选择，而非生活所迫的情况下持续工作，比起百无聊赖刷手机，时间灵活和相对轻松的工作，或许反而对年长者的身心健康更有利。

新加坡的退休与重新雇佣年龄将从2029年1月1日起，分别上调至65岁和70岁。不过，有意继续工作的年长者能否继续在职场发光发热，也有赖雇主的配合，设计更多灵活的岗位，让年长员工能继续发挥价值。

针对年轻人和中年人的研究显示，过度使用智能手机与心理健康状况不佳息息相关，包括引发抑郁症状、情绪焦虑、难以入眠等问题。

当局接下来也会持续关注年长者使用屏幕的时间，并评估是否有必要针对年长者群体作进一步研究。

新加坡人已经越来越长寿，但能做到健康又长寿，才是真正的乐龄。年长者机不离手，恐怕并非促进健康的生活方式，因此有必要为他们创造远离屏幕的诱因及环境。

未成年学生或许还能通过学校规定，以及家长的限制来管理屏幕使用时间，但年长者人生阅历丰富，能为自己的人生做决定，要鼓励他们放下手机，外界也只能设法在屏幕之外，为他们创造“与其低头，不如抬头看看”的精彩人生。