一名驾驶136号巴士的车长日前因没有立即开门让乘客上车，遭对方辱骂和威胁。全国交通工友联合会强烈谴责这类行为，并已联系车长提供援助，包括必要时给予法律支持。事件已报警处理。

事件发生在星期三（11月4日），当时公共巴士业者Go-Ahead的一名136号巴士车长，开巴士途经宏茂桥6道时，据称遭一名乘客辱骂和威胁。

联合会星期六（7日）发声明说，已联系这名也是工会会员的车长，并与巴士公司保持沟通，确保他获得所需援助，包括必要时提供法律支持。工会也获悉，有关事件已报警处理。

根据网上流传的视频，一名男乘客上车后，质问车长为何没有立即开门让他上车。他情绪激动，甚至举起拳头，作势要打车长。

Go-Ahead早前答复媒体询问时说，初步调查显示，男乘客当时在巴士站等候，并示意车长把巴士往前开。由于巴士站前方有障碍物，车长基于安全考量，无法立即开门，因此示意乘客稍等。

不过，男乘客上车后便开始辱骂车长，也不听车长解释。约两分钟后，男乘客走到巴士后方，冲突才告一段落。

联合会强调，强烈谴责任何针对公交从业员的恐吓、威胁或辱骂行为。“巴士车长每天辛勤工作，维持公交服务运作，理应获得尊重。”

联合会指出，公众若对公交服务有任何不满或投诉，应通过适当渠道反映，绝不能威胁或恐吓公交人员。

它也承诺继续支持交通员工，并与公共交通业者合作，保障员工的安全，维护他们的权益。