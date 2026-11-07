出国考察学习遇难两周年 父母追思爱女：盼她的光芒继续照耀他人
“我们每天都在想你，希望我们所做的一切，都会令你感到骄傲。”
在家人眼里，15岁的陈智恩（Jenna Chan）就像驱散阴霾的温暖阳光，也是将全家凝聚在一起的纽带。然而，2024年11月8日，就读于圣若瑟书院国际学校的她，随校前往马尔代夫考察，浮潜时发生意外，使她的生命戛然而止。
转眼两年过去，父母陈振伦（60岁）与廖如燕（55岁）于星期六（11月7日）在海星修院（Maris Stella Convent）筹备的追思弥撒前接受《联合早报》访问，回忆女儿生前的点滴。
海星修院定期会为逝世教友举行追思弥撒，星期六的弥撒为两名逝世教友举办，其中一个是陈智恩。
凝固在时光里的思念
陈振伦与廖如燕透露，直到今天，家人依然定期打扫陈智恩的房间、更换床单，完好保存她的遗物。家人也继续为她的手机和平板电脑充电，仿佛只要一切如常，女儿就从未离开。
凝固在时光里的，还有餐桌上的回忆。陈智恩生前爱吃意大利肉酱面，出国前一晚，一家人吃的正是廖如燕煮的这道面食。没想到，那竟成了他们最后一次一起吃肉酱面，女儿离世后，廖如燕再也没煮过这道菜。
廖如燕含泪透露，当晚剩下的一小部分肉酱至今仍放在冰柜里，整整两年，一家人始终不舍得拿出来解冻。
在家人的记忆中，陈智恩成熟独立、充满自信，有着超越同龄人的纯善。陈振伦说：“她眼里看到的总是别人最好的一面，总觉得每个人都是好的。”
家人指出，只要身边有人遇到困难，陈智恩总会尽力伸出援手。她在家中既是父母发生争执时的“和事佬”，也是体贴父母的女儿。她曾立志成为一名老人科医生，以便日后能好好照顾祖父母和父母。
陈智恩虽是幼女，却也常反过来照顾比自己年长两岁的姐姐。如今19岁的姐姐陈智慧回忆，每当自己遇到困难时，妹妹总会主动帮忙、陪她走过低谷，“她就像是我生命中的阳光”。
陈智恩也将这股温暖带给朋友。热爱烘焙的她常亲手做饼干送给同窗。令家人欣慰的是，陈智恩的好友们至今仍不时登门探访，分享近况与生活琐事，宛如还在和她“说话”。
约150人出席了星期六的追思弥撒，其中包括陈智恩的亲友、教友、同学和老师。
采访过程中，家人言语间满是不舍，廖如燕几度拭泪。他们最怀念的，是全家围坐吃饭这些平凡不过的日常。廖如燕心痛地说：“现在每当我们坐下来时，那种感觉很难受，因为她很明显已经不在了，就像一把刀扎在心上。”
“让她的光芒继续照耀”
陈振伦和廖如燕今年7月20日发表声明，在女儿本应迎来17岁生日当天入禀高庭，向圣若瑟书院国际学校索赔，案件仍在审理中。
陈智恩生前积极参与慈善活动，家人如今也希望能延续女儿的爱心，所以继续向陈智恩支持的动物福利机构捐款。
廖如燕红着眼眶说：“我们想让她的光芒继续照耀，把她的纯善与美好，传递给其他人。”
两年过去，家人期盼陈智恩留下的不仅是温馨的回忆，更有她曾给身边人带来的满满善意与温暖。