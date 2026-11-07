“我们每天都在想你，希望我们所做的一切，都会令你感到骄傲。”

在家人眼里，15岁的陈智恩（Jenna Chan）就像驱散阴霾的温暖阳光，也是将全家凝聚在一起的纽带。然而，2024年11月8日，就读于圣若瑟书院国际学校的她，随校前往马尔代夫考察，浮潜时发生意外，使她的生命戛然而止。

转眼两年过去，父母陈振伦（60岁）与廖如燕（55岁）于星期六（11月7日）在海星修院（Maris Stella Convent）筹备的追思弥撒前接受《联合早报》访问，回忆女儿生前的点滴。

海星修院定期会为逝世教友举行追思弥撒，星期六的弥撒为两名逝世教友举办，其中一个是陈智恩。

凝固在时光里的思念

陈振伦与廖如燕透露，直到今天，家人依然定期打扫陈智恩的房间、更换床单，完好保存她的遗物。家人也继续为她的手机和平板电脑充电，仿佛只要一切如常，女儿就从未离开。

凝固在时光里的，还有餐桌上的回忆。陈智恩生前爱吃意大利肉酱面，出国前一晚，一家人吃的正是廖如燕煮的这道面食。没想到，那竟成了他们最后一次一起吃肉酱面，女儿离世后，廖如燕再也没煮过这道菜。

廖如燕含泪透露，当晚剩下的一小部分肉酱至今仍放在冰柜里，整整两年，一家人始终不舍得拿出来解冻。

在家人的记忆中，陈智恩成熟独立、充满自信，有着超越同龄人的纯善。陈振伦说：“她眼里看到的总是别人最好的一面，总觉得每个人都是好的。”

镜头前的陈智恩，总是笑得明媚。廖如燕说，女儿生性纯善豁达，眼里装满的尽是人世的美好。（受访者提供／唐家鸿翻拍）

家人指出，只要身边有人遇到困难，陈智恩总会尽力伸出援手。她在家中既是父母发生争执时的“和事佬”，也是体贴父母的女儿。她曾立志成为一名老人科医生，以便日后能好好照顾祖父母和父母。

陈智恩虽是幼女，却也常反过来照顾比自己年长两岁的姐姐。如今19岁的姐姐陈智慧回忆，每当自己遇到困难时，妹妹总会主动帮忙、陪她走过低谷，“她就像是我生命中的阳光”。

陈智恩也将这股温暖带给朋友。热爱烘焙的她常亲手做饼干送给同窗。令家人欣慰的是，陈智恩的好友们至今仍不时登门探访，分享近况与生活琐事，宛如还在和她“说话”。

约150人出席了星期六的追思弥撒，其中包括陈智恩的亲友、教友、同学和老师。

采访过程中，家人言语间满是不舍，廖如燕几度拭泪。他们最怀念的，是全家围坐吃饭这些平凡不过的日常。廖如燕心痛地说：“现在每当我们坐下来时，那种感觉很难受，因为她很明显已经不在了，就像一把刀扎在心上。”

由于粉色是陈智恩生前最喜欢的颜色，出席亲友也应家人嘱托，身着粉色衣饰，以此寄托哀思。（唐家鸿摄）

“让她的光芒继续照耀”

陈振伦和廖如燕今年7月20日发表声明，在女儿本应迎来17岁生日当天入禀高庭，向圣若瑟书院国际学校索赔，案件仍在审理中。

陈智恩生前积极参与慈善活动，家人如今也希望能延续女儿的爱心，所以继续向陈智恩支持的动物福利机构捐款。

廖如燕红着眼眶说：“我们想让她的光芒继续照耀，把她的纯善与美好，传递给其他人。”

两年过去，家人期盼陈智恩留下的不仅是温馨的回忆，更有她曾给身边人带来的满满善意与温暖。