与其在家口头指导帮佣怎么准备健康餐食，不如带上家里的“掌勺人”一起上烹饪课。国立健保集团综合诊疗所正在试行一项计划，邀请年长者带上家里的帮佣一同上健康料理烹饪课，让帮佣直接学会，怎么做出适合年长者吃的健康餐。

“吃得健康烹饪课程”（Eat Well Culinary programme）试点计划，由国立健保集团属下的综合诊疗所和国民保健部门，以及客工援助组织康侍（HealthServe）、爱美力公司（AMILI Pte Ltd）合作展开，主要让60岁以上的年长者及他们的帮佣，一同学习怎么烹制适合慢性疾病患者的健康餐。

“吃得健康烹饪项目”（Eat Well Culinary programme）试点计划今年3月开办首两轮课程，总共吸引18名年长者和他们的帮佣一同上课。（国立健保集团综合诊疗所提供）

集团综合诊疗所医疗事务处副外长陈美琳医生受访时指出，推动饮食改变不容易。一般做法就只是由医生或营养师在看诊时，直接建议年长者怎么吃得健康。但这次通过烹饪实践，由营养师亲自示范烹饪技巧，也传授日常营养知识如怎么善用健康食材，就可将临床理论建议实际落实。

主办方已在今年3月7日和14日开办过两场课程，年长雇主连同外籍帮佣或看护，总共18人参与。

健康食物非平淡无味 鸡饭炒粿条可以很健康

集团综合诊疗所高级营养师温定江说，他在日常工作中观察到，年长者和帮佣对“均衡饮食”缺乏清晰概念，不清楚每一类食物应该吃多少。此外，很多人觉得健康食物平淡无味、准备起来既复杂又昂贵。

营养师温定江在课程中向年长雇主和帮佣讲解和示范如何烹制健康餐。（国立健保集团综合诊疗所提供）

试行计划的做法则是让学员亲手做。先让学员在指定食谱中投票选出想做哪道菜，最终选出鸡饭、炒粿条、鸡肉炖菜和炒冬粉。再通过两堂课，手把手带着大家边做边学习如何根据保健促进局的“我的健康餐盘”（My Healthy Plate）调整食谱，确保每餐营养均衡。

温定江说，以鸡饭为例，只要选对食材，改变烹饪方式，就可增加纤维和蛋白质、减少脂肪；不下盐也能煮出美味鸡饭。“我也借这个机会展示更健康的饮食替代选择，例如为素食者示范以发酵天贝代替鸡肉，尤其天贝富含益生菌，对肠道有益。”

课程结束后，营养师团队还会发烹饪短视频给学员，方便学员在家继续参考练习。

雇主方旋旭（右）与菲律宾帮佣罗迪琳今年3月上了首场“吃得健康烹饪”课程，几个月来学以致用，不断尝试烹制指定食谱里的健康菜肴；8月初还兴奋地在家中向记者示范学到的砂煲饭和炒粿条。（关俊威摄）

年长雇主：三餐要吃得健康 帮佣角色很重要

69岁退休者方旋旭与来自菲律宾的帮佣罗迪琳（Rodilyn Bube，46岁）一起上课。她过去也参加过烹饪课程，但带上家里的帮佣一起上课还是头一次。她受访时说，三餐要吃得健康，帮佣“大厨”的角色很重要。

“只由我口头上给她指示，跟带她一起来上课，是完全不同的体验。上课就能直接在现场看到导师示范，再跟着一步步亲手实践，对她们来说更容易上手。”

3月课程结束后，两人在家中也尝试根据指定食谱烹制各种健康餐，如砂煲饭、炒粿条等等。方旋旭说：“过去以为只要不煎炸、只是简单煎炒，就够健康了。上了课才发现，其实连买什么食材都大有学问，有些我们常用的食材，其实并不是最好或最健康的选项。”

她也期待下一轮课程，但希望主办方可以换一套食谱，例如椰浆饭和仁当，看看酱汁能怎样改良。

罗迪琳也说上课后学了很多。“有时候忘了怎么做，就翻一翻食谱参考。希望以后还能有机会和雇主一起参加这样的活动。”

76岁的退休者何妙玲和53岁的菲律宾帮佣卓纳琳（Jonalyn Calalo）也是学员。何妙玲说，自己向来喜欢健康饮食，也完全不碰含糖饮料。

何妙玲（右）和菲律宾帮佣卓纳琳（左）一同报名参加这项试点计划。何妙玲上课后，如今去超市买菜会“渴望寻找”健康食材。卓纳琳则是学会用红萝卜和卷心菜的天然甜味来提味，不必总是加糖。（国立健保集团综合诊疗所提供）

“上过课后，现在每次去超市，我都会特别留意。这堂课介绍了更多健康食材，让我更渴望去寻找这些健康食品。”

卓纳琳说，她还学会在备餐时保持台面干净，以及妥善处理食材。“我也会留意平衡食材用量，如蔬菜本身就能为菜肴增添风味，就不必额外加糖，胡萝卜和卷心菜的自然甜味可以帮助菜肴提味。”

陈美琳透露，这个项目还会有后续课程，目前正在规划。