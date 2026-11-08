“吃得健康烹饪课程”试点计划 让雇主帮佣一同上课
与其在家口头指导帮佣怎么准备健康餐食，不如带上家里的“掌勺人”一起上烹饪课。国立健保集团综合诊疗所正在试行一项计划，邀请年长者带上家里的帮佣一同上健康料理烹饪课，让帮佣直接学会，怎么做出适合年长者吃的健康餐。
“吃得健康烹饪课程”（Eat Well Culinary programme）试点计划，由国立健保集团属下的综合诊疗所和国民保健部门，以及客工援助组织康侍（HealthServe）、爱美力公司（AMILI Pte Ltd）合作展开，主要让60岁以上的年长者及他们的帮佣，一同学习怎么烹制适合慢性疾病患者的健康餐。
集团综合诊疗所医疗事务处副外长陈美琳医生受访时指出，推动饮食改变不容易。一般做法就只是由医生或营养师在看诊时，直接建议年长者怎么吃得健康。但这次通过烹饪实践，由营养师亲自示范烹饪技巧，也传授日常营养知识如怎么善用健康食材，就可将临床理论建议实际落实。
主办方已在今年3月7日和14日开办过两场课程，年长雇主连同外籍帮佣或看护，总共18人参与。
健康食物非平淡无味 鸡饭炒粿条可以很健康
集团综合诊疗所高级营养师温定江说，他在日常工作中观察到，年长者和帮佣对“均衡饮食”缺乏清晰概念，不清楚每一类食物应该吃多少。此外，很多人觉得健康食物平淡无味、准备起来既复杂又昂贵。
试行计划的做法则是让学员亲手做。先让学员在指定食谱中投票选出想做哪道菜，最终选出鸡饭、炒粿条、鸡肉炖菜和炒冬粉。再通过两堂课，手把手带着大家边做边学习如何根据保健促进局的“我的健康餐盘”（My Healthy Plate）调整食谱，确保每餐营养均衡。
温定江说，以鸡饭为例，只要选对食材，改变烹饪方式，就可增加纤维和蛋白质、减少脂肪；不下盐也能煮出美味鸡饭。“我也借这个机会展示更健康的饮食替代选择，例如为素食者示范以发酵天贝代替鸡肉，尤其天贝富含益生菌，对肠道有益。”
课程结束后，营养师团队还会发烹饪短视频给学员，方便学员在家继续参考练习。
年长雇主：三餐要吃得健康 帮佣角色很重要
69岁退休者方旋旭与来自菲律宾的帮佣罗迪琳（Rodilyn Bube，46岁）一起上课。她过去也参加过烹饪课程，但带上家里的帮佣一起上课还是头一次。她受访时说，三餐要吃得健康，帮佣“大厨”的角色很重要。
“只由我口头上给她指示，跟带她一起来上课，是完全不同的体验。上课就能直接在现场看到导师示范，再跟着一步步亲手实践，对她们来说更容易上手。”
3月课程结束后，两人在家中也尝试根据指定食谱烹制各种健康餐，如砂煲饭、炒粿条等等。方旋旭说：“过去以为只要不煎炸、只是简单煎炒，就够健康了。上了课才发现，其实连买什么食材都大有学问，有些我们常用的食材，其实并不是最好或最健康的选项。”
她也期待下一轮课程，但希望主办方可以换一套食谱，例如椰浆饭和仁当，看看酱汁能怎样改良。
罗迪琳也说上课后学了很多。“有时候忘了怎么做，就翻一翻食谱参考。希望以后还能有机会和雇主一起参加这样的活动。”
76岁的退休者何妙玲和53岁的菲律宾帮佣卓纳琳（Jonalyn Calalo）也是学员。何妙玲说，自己向来喜欢健康饮食，也完全不碰含糖饮料。
“上过课后，现在每次去超市，我都会特别留意。这堂课介绍了更多健康食材，让我更渴望去寻找这些健康食品。”
卓纳琳说，她还学会在备餐时保持台面干净，以及妥善处理食材。“我也会留意平衡食材用量，如蔬菜本身就能为菜肴增添风味，就不必额外加糖，胡萝卜和卷心菜的自然甜味可以帮助菜肴提味。”
陈美琳透露，这个项目还会有后续课程，目前正在规划。