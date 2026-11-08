下班前突然临时起意，想找从未见过的新朋友吃饭聊聊天？本地一个刚上线不久的新应用，如今可以满足这类社交需求。

新加坡本土社交应用KakiLah今年7月底上线仅三个月后，用户规模就已突破万人，并曾跻身新加坡社交应用下载排名前10。这款应用由本地公司“裂谷科技”开发，精准切中新加坡人热衷的“找Kaki”文化。

谈及开发KakiLah的初衷，裂谷科技KakiLah的高级产品与项目经理徐琪皓说，团队最初在网上看过类似的项目，在经过内部深入分析后，发现这一构想在新加坡有着极大的市场潜力。

“新加坡每年新到的外国人很多，不管是打工的还是留学的，包括游客。其次，新加坡其实本身就带有这些属性，比如说有很多的个人喜欢组织跑步、打羽毛球，去东海岸骑脚踏车，有很多人在组织这些活动。”

然而，徐琪皓指出，由于这些活动散落在各大社交平台的群聊中，缺乏一个集中的平台，导致大家找“Kaki”的压力很大，交友成本极高。

裂谷科技KakiLah的高级产品与项目经理徐琪皓说，KakiLah应用上线仅三个月，用户规模已突破万人，还曾跻身新加坡社交应用下载排名前10。（特约陈来福摄）

为此，团队决定打造一款聚焦“此时此刻陪伴”的应用。

徐琪皓说：“产品的初衷是希望大家能够随时随地，就比如说我今天下班突然想找个人一起吃饭，就是那种临时的局，然后又是小局，大概三五人，我们的目的是做这个。”

目前，KakiLah每周由用户组织的活动如晚餐、下班小酌、打羽毛球、徒步或品尝甜点等，大约有250个至300个。星期五和星期六的活动数量最多，单日甚至可以一天就有150个活动。

KakiLah应用的使用方式非常简单直观，用户打开应用后可以通过实时3D地图查看附近的其他用户，或者直接在地图上“丢个Pin（图钉）”发起一项临时活动，例如下班后临时找人一起喝咖啡、夜跑或用餐。

这款应用与其他传统社交软件最大的区别在于，它摒弃冗长正式的匹配流程和偏向商业化的活动推广，而是专注于满足普通人即时、轻量、小规模的本地生活陪伴需求，让用户能够通过低心理门槛的地图互动和社群连接，轻松在新加坡找到志同道合的日常“搭子”。

用户通过应用寻获社群归属感

受访三名KakiLah用户从应用一上线就开始使用。他们使用KakiLah的原因各不相同，但都在这个平台找到属于自己的社群归属感。

数据分析师谢洋洋（30岁）和太太都是桌面游戏的爱好者。虽然他们家里收藏了大量桌游（如暴躁猫咪、Saboteur和阿瓦隆等），谢洋洋却发现在新加坡很难找到志同道合又说华语的朋友凑在一起玩，因此决定在今年创建玩桌游的社群，每周六定期组织人数30人左右的桌游局。开始用KakiLah就是为了给这个桌游局拉人，竟意外发现这个应用程序的好用与便利。

陪同先生一起来新加坡旅居的邹雪琦（27岁）则是因为平时喜欢跑步、健身和户外活动，希望通过这个平台召集跟她一样重视健康生活的朋友。

她经常用KakiLah组织关于营养咨询、健身辅导、攀岩，以及户外草地飞盘等活动，让更多人参与到轻松又有益的社交活动。她说，自从一两个月前开始组局后，已经先后认识了10名到20名志同道合的朋友：“有的朋友在认识之后成了熟人，会固定一起出来玩。”

居住在新山却在新加坡市区上班的白领陈紫恩（23岁）是一个喜欢社交和认识新朋友的年轻人。她说自己过去主要通过小红书或微信群结识朋友，但她发现KakiLah能够更直接地接触到长期在本地生活、工作和居住的多元人群，因此她经常在上面组织聚餐、唱歌或夜游等各类户外活动。

陈紫恩（左一）、邹雪琦（左二）及谢洋洋（右二）都是KakiLah应用的忠实用户。（特约陈来福摄）

“我会提前组局，在市中心找下班后不想马上回家的朋友一起去吃饭，或者三五个新认识的朋友一起去散步，发掘城市中有趣的所在。”

她说自己不仅喜欢KakiLah带来的纯粹本地连接和低门槛的互动氛围，还在组织活动过程中，收获极大的满足感。