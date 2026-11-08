新加坡政府医院的临床医生人数过去一年增加近七成，从去年9月的约150人增至目前的约250人。他们通过评估后，会逐步获委“主管医生”，成为医疗团队转型的关键力量。

保健卫生部去年9月宣布，所有政府医院将陆续采用新的诊疗模式，改由一名主管医生（Principal Doctor）负责看诊并统筹协调患者的所有治疗。为确保有足够人选挑起这一重担，当局加大力度培养更多医院临床医生（Hospital Clinician）。

健卫部回复《联合早报》询问时说，在“主管医生”概念落实的首年，各公立医疗机构在最初阶段会委任专科医生担任主管医生。随后，各机构将逐步评估现有的250名医院临床医生，委任已准备就绪者担任主管医生。

发言人指出，目前采用主管医生模式的医疗团队转型计划首阶段进展顺利，已在普通内科、普通外科、骨科和儿科这四个专科落实。有关计划接下来将逐步推广至更多专科，包括急诊医学、小儿外科、精神科，以及传染病科和心脏科等相关内科。

当局去年也宣布将检讨医院临床医生的薪酬架构，并优化晋升机制，确保这些医生的职业发展路径与专科医生相当。

健卫部发言人说，由于转型计划推出的时间尚短，至今未有医院临床医生晋升至最高职级的“高级首席医院临床医生”（Senior Principal Hospital Clinician）。

主管医生须兼顾病患的多种病症，在每名病患身上投入更多心力。不过，当亚历山大医院内科部高级内科主任兼高级顾问医生张文成看到病患因他的介入而减少往返医院的次数，令他对工作很有满足感。（谢智扬摄）

亚历山大医院内科部高级内科主任兼高级顾问医生张文成（42岁）是率先担任主管医生职责的医生之一。

他说，简单而言，主管医生只是一个职称，具体的日常工作并不因此显著变化。不过，有了这个正式职称让他可以更有系统地开展自受训以来便一直在做的跨专科协调工作。每当遇到患有多种慢性病的病患，只要相关诊疗工作在他的能力范围，且征得相关专科医生的同意，他便会把病患的各项专科照护一并接管，由他统一协调与诊治。

张文成指出，这种模式最直接的好处就是病患往返医院的次数大减，家属也无须反复请假陪诊。

“如果一个病患同时看三个专科，每半年各科复诊一次，一年就至少要跑六趟医院。但如果由主管医生统一管理，一年就只要跑医院两次。”

他举例说，一个年轻人患高血压，伴有打鼾和肝酶异常问题，原本须分别到三个专科看诊。他接收这名病患并评估整体状况后，主动提出由他统一管理病情，病患最终欣然同意，取消另两个专科的预约。

另有一名复诊病患接受扫描检查时发现肺结节。张文成无须将病患转介至肺科重新排队，而是通过院内机制直接咨询肺科医生，并在获得专业建议后跟进病情，免去转诊的麻烦。

主管医生模式有助缓解公立医院资源紧张压力

从医院运作的角度来看，主管医生模式有助于缓解公立医院资源紧张的压力。

张文成指出，这个模式能通过病患分流，为工作负荷较重的专科减轻负担；例如，非典型胸痛病患可先由内科主管医生评估，如果检查结果异常才转至心脏科，这一来专科医生就可更专注于诊治重症病患。

不过，这也就意味着主管医生须为每一个病患处理更复杂的健康问题。对此，张文成认为，能免去病患奔波之苦更重要，这让他获得更大的工作满足感。

“如果是我的家人，我也希望他们能得到这样一站式的悉心照护。所以，我身为医生，就应该提供这样的服务。”