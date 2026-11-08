新加坡宗乡会馆联合总会从2011年成立奖学金，支持本地青年赴中国深造，以培养更多兼具双语双文化能力的后进，为本地社会作出贡献。15年过去，申请者背景与专业愈见多元，宗乡总会会长蔡其生认为，在今天国际环境越来越复杂和多元的情况下，新加坡需要更多既立足本地、又具备国际视野的人才。

蔡其生受访时说，这项奖学金不只鼓励本地青年赴中国学习专业知识，也希望他们通过当地的学习和生活，更深入了解中华文化和中国社会，同时进一步认识自己的文化根源，以及作为新加坡人的身份。 “我们也希望，他们凭借对新加坡和中国两个社会的了解，未来能够促进不同群体之间的交流和理解，发挥桥梁作用。”

随着奖学金迈入第15届，已有超过70名学子受益，修读专业超过20种。除了过去较常见的汉语言文学，国际政治和工商管理等，近年来也出现选修机器人工程、自动化等科技相关专业的例子。

蔡其生：不只看学生华文成绩 奖学金更看重整体素质和发展潜力

蔡其生提到，甄选标准不只单纯看学生的华文成绩，有些得主来自英语家庭，甚至是巫华混血。奖学金更看重申请者的整体素质和发展潜力。

曾获宗乡总会奖学金支持，到清华大学修读经济与金融专业的朱逸轩（26岁），目前在银行担任商务联系经理。“在中国留学让我对中国经济有更深入的了解，让我更能抓住机会拓展大中华区的客户。”

32岁的李宜幸，则曾就读北京大学中文系，如今在华侨中学高中部效力。她提到，当时受到不同深具文人风骨的老师们，如教古代汉语的宋亚云老师，会在每堂课的开头先把要教授的诗词古文全文背诵一遍，包括2500字的《离骚》。教苏轼研究的张鸣老师，一袭素淡长衫，娓娓道来，举手投足间，真像东坡先生从宋朝走了出来，他的学生都亲切地叫他“夫子”。北大中文系的老师们都成为她的教学楷模。“在他们身上，我看到，文学不止是故纸堆，而是流传千古的文脉至今依旧涌流，依旧鲜活。学习文学能够净化心灵，让人超脱于庸庸碌碌的日常，不以物喜，不以己悲，这是难以用物质衡量的、最珍贵的收获。”

目前就读复旦大学中文系的陈炯睿（23岁）提到，宗乡总会奖学金附带条件较少，给予青年更多自主空间。对于想到中国深造的本地年轻人来说，这笔资助不只减轻经济负担，也鼓励大胆去尝试想做的事。他计划本科毕业后继续深造，到英国攻读文化研究或东亚研究方向的硕士学位。“长远来看，我希望既能理解中国的文化脉络，也能把它们带回新加坡的语境里，从事跨文化交流或文化教育相关的工作。”

曾在北京大学修读国际政治经济学专业的陈柏男（32岁），后在斯坦福大学取得工商管理硕士，现任微软旗下暴雪游戏业务总监。他说，在北大求学期间，是中国数字经济的跃升期，那几年里中国超越美国成为全球最大的游戏市场。疫情发生后，人们出不了门，见不上面，却能在游戏里相聚，这是他选择游戏行业的重要原因。

陈柏男说：“留学给我最宝贵的东西，是看到的可能性多了，人变得包容。”这意味着面对任何市场反馈，先思考背后的文化逻辑是什么，不急着用自己的标准或有限的认知下结论。

蔡其生指出，最早一批毕业生目前大约在35岁，很多人还处于事业发展和建立家庭的阶段，希望他们未来有更多时间和能力参与社会服务。另一方面，虽然部分得主目前在海外发展，这不代表他们与新加坡失去联系。他们在海外累积的专业经验、国际视野和人脉，同样是一项很宝贵的资源。未来如果他们选择回到新加坡，也能够把这些经验、人脉和国际视野带回来，为新加坡带来新的视角和更广阔的连接。 “对我们来说，这项奖学金是一项长期的人才培育工作，它的成效也不可能在现阶段完全体现。我们希望看到这些年轻人能够在各自的领域不断成长，也在不同的人生阶段，以自己的专业、经验和能力，为新加坡作出贡献。”