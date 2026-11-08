如何防止核电厂的放射性物质泄漏，同时确保事故发生时有能力应援等，都是发展核电的关键政策考量。国家环境局正以现有的辐射防护为基础，进一步加强监管能力，为应对包括区域的核能发展在内的相关动向做准备。

环境局辐射防护与核科学司核安全署代理署长苏圆丝（38岁）强调，我国尚未决定未来是否采用核能，目前正在建设相关能力，以便做出知情决策。

她接受《联合早报》访问时说，发展核能不仅要考虑放射性物质的安全问题，整个项目也需要大量投资，必须确保掌握足够的知识来做出最终决定。

“我们不仅要了解要采购哪种技术，还要弄清楚下游的影响：会产生什么样的核废料？是否已做好处理这些废料的准备？”

环境局去年10月成立核安全署，由代理署长苏圆丝（左）领导。右为核安全署规划与策略处高级工程师雷卓琳。（龙国雄摄）

环境局去年10月成立核安全署，集中资源深化核能安全、监管和环境保护的专业能力。苏圆丝说，建设能力不会一蹴而就，需要长时间耕耘，因此必须尽早部署资源。

“我们当然可以聘请顾问和专家，但这跟买房的原理一样：难道你会把100万元交给房地产中介，让他直接帮你买房吗？你肯定希望他给你意见，由你自己决定要买哪套房，而要做出判断，需先有一定的知识。”

无论我国最终是否采用核能，都应当关注区域的核能发展趋势。苏圆丝说：“我们需要建设能力，以便了解如果邻国建设核电站可能带来哪些影响？具体须要了解的影响又有哪些？应如何为此做好充分准备？”

辐射监管能力建设 并非从零开始

建设辐射监管能力是核安全署的重中之重，但苏圆丝强调：“我们并非从零开始。”

我国目前通过《辐射防护法令》（Radiation Protection Act）监管放射性物质和辐射装置的进出口、制造、销售、处置、运输、储存、持有和使用。法令也就防止核武器扩散作出规定，并建立核保障体系。

苏圆丝说，《辐射防护法令》确保员工乃至公众所接触的辐射在可接受范围内，以保障公众健康。虽然法令不专门针对核电厂作业，但监管原则适用于核能发展考量。

她指出，核电站是大型复杂设施，必须监管反应堆设计、应急缓冲区等，确保必要的辐射防护措施到位，一旦事故发生时有能力应对；同时，也要评估若无法应对，可能造成什么后果。

为此，政府正在思考的政策问题包括：新加坡若决定发展核电，应如何监管？会需要构建什么样的体制？发放核电厂运营许可证的制度应怎样设计？由哪个政府机构负责监管？是否有必要另设一个专门机构？

至于我国是否打算草拟新法案，苏圆丝说，政府尚未讨论是否就核能发展立新法，也未作出任何决定。眼下要做的是构建相关能力，以便评估发展核电的安全性，必要时有能力起草新法案。

核能力建设虽复杂 并非没有应对体系与方案

环境局已在10月27日宣布正式委托三家顾问公司，协助提升我国在核能安全、监管和环境保护方面的能力，包括借鉴国际经验。

为加强对核能的认识，同时促进跨国合作，我国政府官员也会到外国考察当地的核能发展和监管情况。据苏圆丝观察，各国国情各不相同，但面对的好些挑战仍有相同之处，如人力资源调配，以及如何运用人工智能等。

然而，各国国情终究不同，国际经验虽可借鉴，实际落实须根据本地国情。苏圆丝说：“这也是为什么我们不能完全依赖外来顾问，后者一般会从他们原本的视角看事情。虽然可以让他们把我们的国情纳入考量，但我们还是需要本地的专才。”

她坦言，从建设核能能力，到决定是否采用核能，以及若决定要部署，要如何建设核电厂等，这一系列的工作确实复杂，但并非没有应对体系与方案。“在我看来，复杂本身不是问题所在，重要的是如何去应对这种复杂。”