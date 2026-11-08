辐射无声无形，危害却不容小觑。国家环境局盯紧放射性物质的安全与保安管控，既避免辐射泄漏危害民众，也防范放射性物质流入非法渠道。

根据《辐射防护法令》（Radiation Protection Act），任何人要在我国进出口、制造、销售、处置、运输、储存、持有和使用放射性物质和辐射装置，都必须持有相关执照。

环境局答复《联合早报》询问时透露，目前的有效执照约1万7000个。环境局辐射防护与核科学司监管署电离辐射管制处高级科学经理谢振业（64岁）与团队的职责就是要审批新的执照申请，并对执照持有者进行定期检查，确保现行运营合规。

接到新的执照申请时，团队会到场检查辐射装置、放射性物质储存机制等。以X光室为例，业者须落实屏蔽措施，确保辐射泄漏控制在限值内；业者也须确保职员已接受培训，具备能力使用辐射装置。

工作人员进行检查时会携带热释光剂量，以测量受辐射的剂量，确保没有超标。（特约陈来福摄）

环境局会根据风险进行定期检查。这些检查一般侧重于风险更高的放射性物质，因为辐射装置往往不会全天运作，没有启用时基本上没有风险。

反之，放射性物质一直在释放辐射，业者必须妥善管理，包括避免它们落入不法之徒手中，造成更大的公共危害。

谢振业指出，除了实体安全，心理层面也须考虑。他举例说，若把一个放射性物质带到乌节路，即使放射量很少、风险很低，当这样的事情在媒体上传开，会引发公众恐慌。

“即使物品非常安全，当公众不知情，还是会恐慌。我们要完全避免这种情况发生，持照者的库存监管须非常严格。”

环境局官员会确保处理辐射物质的设施设有相应防护措施。例如，设施会设置探测器，工作人员离开前须确保手上没有受到任何辐射污染。（特约陈来福摄）

若发现有业者抵触《辐射防护法令》，执法人员会评估其中风险：若判断风险很高，便可能直接起诉；若风险较低，例如牙科诊所添加新机器但没有提呈申请，会先发出建议信，再犯会发出警告信；屡劝不听者可能被起诉。

过去四年，环境局年均发出23份建议信或警告信，主要针对执照有效期等行政问题。这些违例案件未造成任何公众或环境危害。

根据法律规定，任何人要弃置放射性物质，须先提呈申请并获当局批准。当局会要求持照业者把指定放射性物质归还给供应商，并在供应商确认收到放射性物质后，才会把受监管的放射性物质从持照者的责任中取消。

谢振业防护辐射近40年，见证科技不断进步，辐射测量器日益精进，整体检查作业更有效率。不变的是：“我们的职责就是要防护辐射；若不这样，当辐射设施超出辐射泄漏限值，普通民众就会受到不必要的辐射。”