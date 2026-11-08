多名准新娘原本开心定制婚鞋，准备在婚礼当天穿上专属设计的鞋子，如今却因商家收钱后失联，不仅蒙受金钱损失，还得临时重新物色婚鞋。

26岁的准新娘伊莉（Illy，教师）于8月3日在社媒平台TikTok上看到买一送一的婚鞋广告后联络店家。（TikTok截图）

位于实龙岗的本地女鞋品牌Divine Label成立于2024年11月，主打适合宽脚人士的客制化女鞋和婚鞋。店家采取预约制，顾客须提前预约并支付10元押金，才能前往工作室试鞋。

然而，不少预订鞋子的顾客于10月中下旬反映，Divine Label未曾告知制作进度，本该交付的订单也毫无下文。顾客尝试通过WhatsApp询问鞋子的制作进度时，却发现信息无法送达。之后尝试拨打电话、发送电邮，也始终没有获得回应。

无奈之下，受影响顾客通过社交媒体分享经历，希望引起关注并寻求解决方案。部分顾客也自发成立WhatsApp群组，与彼此保持联系。截至星期五（11月6日），群内已有近70人。

受访顾客指出，他们大多是通过Divine Label发布的促销广告获悉这个品牌，再联络店家预约试鞋。

26岁的准新娘伊莉（Illy，教师）接受《联合早报》访问时说，她于8月3日在社媒平台TikTok上看到买一送一的婚鞋广告后联络店家，并预约8月18日中午12时到工作室试鞋。

伊莉敲定婚鞋的设计后，店家开价295元，令她感到意外。（受访者提供）

伊莉敲定婚鞋的设计后，店家开出的价格为295元，令她感到意外。“我当时问价时店家说价格从198元起，与最终价格相差近百元。我当下不好意思质问，也觉得客制化鞋子的价格可能较高，最终还是全额支付。”

店家于8月27日通过WhatsApp发送鞋子的设计资料，让伊莉确认款式细节并签名。店家当时称会通知完成日期，但一直没有主动告知。

由于伊莉将在11月11日试穿婚纱，因此她在9月7日特地联络商家，询问能否在这之前收到鞋子。店家当时预计可在10月或11月完成，但具体日期有待确认，之后便再无下文。

10月初，伊莉原本打算再次询问进度，却发现店家的头像注明将于10月8日至20日外出，其间回复可能较慢。10月下旬，她两度发信息给商家，却发现信息无法送达。她也通过电邮，书面要求店家更新订单进度并确认交货日期，却全部石沉大海。

（左图）伊莉原本打算再次询问进度，却发现店家的头像注明将于10月8日至20日外出，其间回复可能较慢。记者于11月6日查询时，店家头像仍是同一张图片。（右图）伊莉10月下旬两度通过WhatsApp发信息给商家，但都显示单个勾，即为信息无法送达。（受访者提供）

无奈之下，她在10月27日通过社媒发文分享遭遇；其他受影响顾客也陆续留言，说自己也遇到类似情况。她最终在11月1日报警。“我的婚礼将在12月举行，现在只剩一个月左右，只好重新物色鞋子。”

另一名受影响顾客是29岁的希艾拉（Syera，居家创业者）。她同样是在社交媒体看到Divine Label推出198元客制化婚鞋促销后，决定为婚礼订购鞋子，并预约于7月19日到店试鞋。

希艾拉说，之后双方曾通过WhatsApp陆续联系几次，但店家最后一次回复她是在9月15日。按照原定安排，她的婚鞋应在11月初完成，店家也承诺会定期报备制作进度，但她始终没有收到任何消息。

直到她在Threads看到伊莉的贴文并主动私信对方，才发现两人的情况相似。她随后于10月31日成立WhatsApp群组，并通过社交媒体发布消息，希望寻找更多受影响顾客，互相交流情况并寻求解决方案。

《联合早报》记者尝试通过WhatsApp联络Divine Label时，信息无法送达，电话也无法接通。

消协：共接获三起有关Divine Label投诉

新加坡警察部队受询时证实接获报案，调查正在进行中。

新加坡消费者协会会长杨益财受询时说，协会在2026年1月1日至11月5日期间，共接获三起有关Divine Label的投诉，内容包括商家未能在约定时间内交付鞋子、已交付鞋子的做工出现问题，以及商家未回应消费者的询问。

杨益财建议，受影响消费者应收集相关证明文件，包括付款记录、订单确认、设计图稿，以及与商家的通讯记录截图，并向消协提出投诉。

若消费者通过信用卡付款，也可针对这笔交易，向银行申请停止付款。

消费者若遇到纠纷，可拨打消协热线6277 5100，或到消协网站www.case.org.sg寻求协助。