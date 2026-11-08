如今，手机等个人电子设备几乎成了生活的万能钥匙。看病、缴费、申请金融服务、联系亲友，许多事情只需动动手指就能完成。

数码科技的确给我们带来不少便利，但存放在网络系统里的个人资料，也成了不法分子觊觎的目标。

新加坡近期接连传出企业遭遇网络安全事故。从电信公司M1、远程医疗平台Doctor Anywhere、新加坡航空公司服务供应商Amadeus，到金融理财网站MoneySmart，不同领域相继传出资料泄露或系统遭入侵的消息。

新加坡网络安全局星期五（11月6日）发出提醒，网络威胁已从传统的信息技术延伸至企业的日常运营系统，并敦促物流、医疗和食品生产等业者未雨绸缪，立即加固网络防御。

网络安全的重要性相信多数人已经意识到，但知道却未必等于做到。这或许可以归结为三个原因：

首先，网络袭击带来的后果往往不会立即显现。

现实生活中遭遇犯罪时，受害者马上感受到损失，但个人资料泄露后，公众未必会当下蒙受金钱损失，也不一定察觉到异常。直到接到诈骗电话、账户出现可疑活动，甚至身份遭冒用时，才意识到问题的严重性。

其次，不少人认为，网络安全应由企业或服务提供商全权负责。

既然个人资料交给企业后，便由企业保管，系统遭入侵不就自然应该由企业负责吗？问题是，企业的防护措施再完善，也无法完全取代用户自身的警觉。收到安全通知后是否认真阅读、面对来历不明的链接是否保持戒心，还是个人的选择。

第三，网络安全涉及的技术知识往往让人望而却步。

黑客攻击、系统漏洞、数据加密等听起来既专业又复杂，普通公众可能觉得自己既不懂技术，也没有能力防范，索性不去了解，将问题交给企业和当局处理。

网络袭击不再是遥远的科技课题

值得注意的是，网络攻击的威胁，已超出个人资料层面。

近期欧洲发生的类似事件，便让人看到网络攻击可能造成的另一种冲击。瑞典ICA连锁超市一家门店的销售经理说，袭击发生在当地时间凌晨2时，但直到数小时后，超市才发现所有制冷设备的温度被调高至50摄氏度。

当黑客能够远程入侵冷藏系统，甚至影响食品储存和相关设施的运作，网络安全就不再只是虚拟世界里的攻防，而可能直接影响现实生活，例如让你连冷冻食品都买不到。

政府近来加强宣导推广网安知识，鼓励公众养成良好数码习惯，学会如何在网络上保护自己。（档案照片）

多一分谨慎 多一分安全

无论是个人资料外泄，还是日常生活所依赖的系统遭到攻击，网络安全其实离我们并不遥远。面对这些风险，我们未必有能力阻止攻击发生，但至少可以从保护自己做起。

对你我来说，注意网络安全不等于需要成为半个专家，而是在日常生活中多一分谨慎便能做到。例如，收到资料泄露通知后，不妨多看一眼，了解哪些个人资料可能受到影响，以及是否需要采取进一步措施；接到来历不明的电话、电邮或信息，也不能因为对方掌握了自己的姓名或其他个人信息，就轻易相信其身份。

设置更强的密码、为不同账户使用不同密码、启用双重认证、不随意点击陌生链接、不透露一次性密码或验证码这些小举动，也都能帮你筑起基本防护。

多一分警觉，或许就能减少不法分子得逞的机会。

当然，公众提高警觉，并不意味着企业可以卸下责任，在追求数码化带来的效率之余，把网络安全当成可以事后补救的问题。尤其是掌握大量用户资料的通讯、医疗和金融机构，更应该把保护个人信息视为经营责任，而不是发生事故后才采取的补救措施。

但这也不需要彻底改革，而是将定期检查系统漏洞、加强身份验证、限制资料访问权限，以及建立完善的应急机制等步骤，融入企业的日常管理中。毕竟，网络安全不能只是要求用户小心，企业也不能把“用户自己要提高警觉”当成保护不足的借口。

数码社会要走得稳、走得远，除了便利，更要安全。而这份安全，除了仰赖企业和当局，也需要每一个人从日常做起。