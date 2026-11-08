美国与盟友及伙伴的关系已发生根本改变，各国正寻求在维持对美关系的同时更加自立，澳大利亚国内也出现这样的呼声。国务资政李显龙指出，自立也离不开朋友和伙伴的支持，呼吁澳大利亚深化与亚洲，尤其是东南亚的联系，为维护自身利益争取更大空间。

李资政受邀为澳大利亚广播公司（ABC）的年度“博雅讲座”（Boyer Lectures）系列发表演讲，分析国际战略环境的变化，以及澳大利亚如何深化与亚洲的联系，应对日益复杂的地缘政治局势。预录演讲于新加坡时间星期天（11月8日）早上约5时，通过澳大利亚广播公司旗下广播电台播出。

今年的博雅讲座以“21世纪澳大利亚与亚洲的联系”为主题。李资政的演讲题为“澳大利亚如何与亚洲接轨”。

李资政指出，大国竞争加剧、多边主义受冲击，美国正重新评估自身在国际舞台上的角色。各国越来越重视国家安全与韧性，过去被视为稳定与互利基础的经济相互依存，如今反而被视为战略弱点。随着中国在亚太的战略与经济影响力不断扩大，“美国治下的和平”也面临挑战。

尽管如此，李资政说，美国仍将是太平洋强国，但它与盟友及伙伴的关系已发生根本改变。

在安全方面，美国如今要求盟友为自身防务承担更多责任；在贸易方面，转变更为明显，美国从过去倡导自由贸易、支持世界贸易组织，转为拒绝世贸的多边框架，并向几乎所有国家征收关税，包括盟友与伙伴。

“这已不再是过去数十年来支撑亚洲稳定与繁荣的国际秩序。”

面对这些变化，各国仍希望美国继续参与亚太事务，维持有利的区域力量平衡，让小国有更大空间自主决定未来。同时，各国也在思考，如何在维持对美关系的同时更加自立，维护自身战略利益。

李资政以我国为例指出，新加坡虽不是美国的条约盟友，却是美国的主要安全合作伙伴，我国一贯的立场是，在危急关头，国人最终须靠自己战斗，保卫家园和家人。

澳大利亚则是美国的条约盟友，也是澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）的成员。然而，近年来澳大利亚国内也出现要求更加自立的呼声。

李资政引述澳大利亚前总理特恩布尔的话说，澳大利亚人须“更加自立……开创自己的未来，并认识到自身利益未必总与美国完全一致”。

李资政指出，这与澳大利亚周刊《公报》（The Bulletin）在1999年提出澳大利亚应充当美国“副警长”的论调，已大不相同。

然而，自立也须有朋友和伙伴的支持。李资政说，除了新西兰，澳大利亚的区域伙伴就在亚洲，尤其是东南亚。“你们与亚洲各地的关系越深厚，就越有空间追求自身利益。”

他建议，澳大利亚可在数码与绿色经济、公共卫生和反恐等领域，与亚洲国家开展互利合作。合作越广泛，各国就越能把彼此视为发展伙伴，而不只是从中美竞争的角度看待对方。

吁澳大利亚持续参与区域安全事务 加强与各国合作

谈及澳大利亚如何深化与亚洲的联系，李资政呼吁澳大利亚继续参与区域防务与安全事务，并加强与志同道合国家的现有伙伴关系。

“对于关系较复杂的国家，我们希望你们仍能保持接触，维持务实的合作安排。”

李资政指出，这些国家包括澳大利亚最重要的出口市场，它们在区域事务上的影响力也不容忽视。即使双方难免出现安全与互信方面的问题，仍应努力加深了解，维持稳定关系。

例如，军方之间保持有效沟通尤其重要，以免发生事故时出现误判或意外。不过，区域安全也不能单靠军事力量平衡，还须有健全的区域合作架构。

李资政指出，澳大利亚过去曾推动成立亚太经济合作组织，也为促成《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）发挥重要作用，展现了凝聚各国、建立合作机制的能力。

他认为，澳大利亚可继续发挥这方面的优势，在贸易、疫情防范和气候变化等领域推动务实合作。“在一个分化的世界里，澳大利亚的这一作用将更为重要。”

澳大利亚对亚细安投资仍有限 区域经济合作空间大

李资政呼吁澳大利亚在经济上保持开放，并加强与亚洲的贸易和投资联系。

他指出，亚细安是全球第五大经济体，拥有七亿人口，中产阶层不断壮大。虽然澳大利亚与东南亚的贸易往来持续增长，但对亚细安各国的投资总额，仍不超过对新西兰的投资，显示还有很大的发展空间。

澳大利亚统计局数据显示，截至2025年底，澳大利亚对亚细安各国的投资总额约为1036亿澳元（约912亿新元），不到对新西兰投资额2216亿澳元的一半。

李资政指出，澳大利亚在关键矿产、农业、再生能源和先进科技等领域具有优势，可与东南亚企业互补。澳大利亚企业若扩大在区域内投资，不仅有助提高竞争力，也能强化供应链。

他说，各国不应放弃多边贸易体系，但也须务实以对。在无法达成全球共识的领域，应寻求次佳方案，包括充分利用、更新和扩大现有贸易协定，并进一步与欧盟等其他主要经济集团建立联系。

李资政强调，保持开放、加强与其他国家的联系，实际上能让澳大利亚更具韧性。

他以新澳近期达成的必需品供应安排为例指出，两国同意在发生危机或供应中断时，确保柴油、汽油和天然气等继续双向流通。粮食供应也可通过类似安排加强保障。“这些都是通过互信与合作保障供应链的务实做法。”

李资政也强调，澳大利亚应继续培养与亚洲国家的民间联系。教育交流和移民让双方建立了深厚的人际网络，也有助增进彼此的了解。

不过，他指出，移民问题须谨慎处理，确保本国公民感受到自身利益获得照顾，并继续认为自己在社会中占有一席之地。他认为，澳大利亚若能让亚洲游客感到受欢迎、亚洲学生安心生活，也让不同背景的居民和睦共处，将有助加强与区域国家的关系。

谈及新澳关系，李资政指出，两国虽然在国土面积和自然资源方面差异悬殊，但两国社会都重视平等、文化开放直接，对国际战略局势也有相近看法。

相比之下，澳大利亚与许多其他亚洲国家的相似之处，不如与新加坡那么多。尽管如此，在当前充满变数的国际环境中，澳大利亚与亚洲仍有可能，也有必要加深彼此了解，携手追求共同目标。

“新加坡与澳大利亚成功建立的伙伴关系，也为澳大利亚进一步深化与其他亚洲国家的联系指明了方向。”