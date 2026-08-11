主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，对沙特阿拉伯和埃及展开正式访问。他将在埃及与当地官员及人道救援组织代表会面，探讨加强人道援助合作，并在沙特争取增加2028年的朝觐名额。

新加坡回教理事会星期六（11月7日）发文告说，扎吉哈将于星期天至下星期六（8日至14日）先后访问沙特和埃及。

在埃及首都开罗，扎吉哈会与当地官员及人道救援组织代表会面，深化两国在宗教事务和人道援助方面的合作。

回理会指出，此行也配合我国刚成立的“新加坡人道援助行动”（SG for Humanity）协调网络，支持参与的本地人道救援组织，加强它们与埃及伙伴的合作。

新加坡人道援助行动主要集合政府、人道救援组织与社会各界的力量，加强包括加沙在内的人道援助工作，让救援物资更有效地送达有需要的人手中。新网络也让国人有更多机会参与人道主义援助工作。

扎吉哈也会在开罗会见宗教学者及回教高等教育机构代表，包括新加坡回教学院的合作伙伴和顾问团成员，并与在埃及修读回教课程的新加坡留学生交流。

埃及负责诠释和教导回教法令的权威机构“回教法制委员会”（Dar al-Ifta），是新加坡回教学院的合作伙伴之一，为学生提供扎实的宗教学和海外浸濡课程。

向沙特争取增加2028年朝觐名额

在沙特，扎吉哈将于吉达出席由沙特朝觐及副朝部举办的年度朝觐大会暨展览会，并与沙特朝觐及副朝部长达菲克（Tawfiq Fawzan Al Rabiah）博士会面，讨论预计明年5月的朝觐活动筹备工作。

两人也预计签署协定，正式确认我国2027年的朝觐名额。

扎吉哈也将向沙特提出增加2028年朝觐名额的请求，让更多本地回教徒有机会前往麦加朝觐。

我国2023年至2027年的朝觐名额都维持在900人。根据回教合作组织1987年制定的分配原则，各国朝觐名额相当于当地回教人口的0.1%。沙特曾于2008年至2011年，将我国每年的朝觐名额增至2400人。

陪同扎吉哈出访的包括回理会理事长卡迪尔（Kadir Maideen），以及其他高级官员。