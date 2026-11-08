西部一小时PM2.5浓度在星期天（11月8日）凌晨升高，一度达到每立方米143微克，目前已回落至每立方米31微克的正常水平。

根据国家环境局网站数据，星期天上午7时，西部一小时PM2.5悬浮颗粒浓度上升至每立方米143微克的偏高水平，8时下降至114微克，截至上午10时已回落至31微克，处于正常水平。

北部清晨6时的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也一度达到每立方米122微克，但过去几小时已逐步回落，截至上午10时，为每立方米32微克。

截至上午10时，全岛一小时PM2.5浓度介于每立方米31微克至45微克，处于正常水平。24小时空气污染指数介于58点至76点，处于适中水平。

根据环境局星期六（7日）的预报，新加坡和周边地区接下来几天预计迎来有利风向和阵雨，烟霾情况料持续受抑制。

此外，随着各政府部门陆续解除烟霾应对措施，环境局已停止发布烟霾每日情况通报。不过，公众仍可通过烟霾网站、气象署网站或myENV应用，查询最新空气质量信息。

针对烟霾相关健康问题，为求诊新加坡公民提供津贴的公共卫生防范诊所计划（PHPC）及烟霾津贴计划（HSS），将继续实施至下星期三（11日）。保健卫生部下星期四（12日）中止这两项计划。