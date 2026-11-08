警方针对卖淫活动在全岛多处展开执法，逮捕195人，起获逾15万元现金，并冻结存有逾60万元的银行户头。一名41岁新加坡男子涉嫌利用网络协助卖淫，已被控上法庭。

新加坡警察部队星期天（11月8日）早上发文告说，刑事侦查局特别罪案调查组在七大警署的配合下，于9月14日至10月30日期间，在全岛61个地点展开联合突击行动。

执法地点包括按摩院、娱乐场所、美容院、酒店和住宅单位，共195人被捕，包括八名男子和187名女子，他们的年龄介于18岁至63岁。

这195人涉及抵触《妇女宪章》、《雇用外来人力法令》、《赌博管制法令》及《刑事法典》等不同罪行，其中16人涉嫌协助卖淫活动。

警方也在行动中起获手机、电脑、与卖淫活动有关的工具，以及总额超过15万元的现金。此外，警方也冻结了总额超过60万元的银行户头。

其中，一名41岁新加坡籍男子已于10月23日被控上法庭，罪名是涉嫌利用远程通讯服务协助卖淫活动。警方仍在调查其他被捕者。

根据《妇女宪章》第146A条文，任何人在商业活动中利用与新加坡有关联的远程通讯服务，安排女性在新加坡提供有偿性服务，可被判罚款最高10万元，或坐牢最长五年，或两者兼施。重犯者则可面对最高15万元罚款、最长七年监禁，或两者兼施。

刑事侦查局局长林玮扬高级助理警察总监说，卖淫集团的问题不只涉及卖淫活动，也往往与其他犯罪行为有关，对公共安全构成更广泛的威胁。

他说，随着这些集团日益利用科技并跨境运作，警方必须与时并进，加强本地执法，并与外国执法伙伴合作，持续瓦解相关集团，将涉案者绳之以法。