三名大学生在日常教补习时发现，不少家长为孩子挑选补习班时存在诸多困境，因此创建一个免费的补习中心信息汇总平台，帮助家长匹配合适的补习资源。

新加坡管理大学大三学生杜俊锋（23岁）和同学金鼎杰（23岁）与李秉恩（26岁）三人，合伙创立名为Podsee的补习中心资讯平台。

杜俊锋在受访时说：“本地有八九百家大大小小的补习中心，家长通常在给孩子报补习的时候，一种是靠亲戚朋友口口相传的介绍，一种是在网络搜索，但是这样的效率非常低，也不一定能找到最适合孩子的补习班。”

他说，全职工作的家长可能没充足时间深入了解孩子的情况，也难以高效筛选合适的补习资源，误以为网络搜索靠前的就是优质机构。

“一些刚起步或规模比较小的补习中心，他们的创始人可能是年轻的大学生，虽然很擅长教学，但是没有足够的资源去营销和曝光，面临有实力却无人知的困境。”

因此，他们三人萌生了要搭建这一平台的想法，并于今年3月正式启动，希望借此减轻家长为孩子寻找补习的负担，建立起家长、孩子和补习中心之间的桥梁。

他们逐一与本地的补习机构接洽确认授权，目前在平台上已收录约260家补习机构的课程信息，同时也为补习机构提供额外的付费服务，如拍摄宣传照、宣传片等。

公众可以免费浏览网站，通过科目、年级、区域位置等方式筛选信息。网站还设有评分系统，邀请家长和学生对补习情况填写反馈，为其他公众提供参考。

三人休学一年全心投入平台运营为补习业贡献力量

杜俊锋说，作为正在读大学的创业团队，三人决定暂时休学一年，全身心投入到平台的运营，为补习行业发展贡献自己的力量，让家长能轻松找到适配的补习资源。

展望未来，团队希望能拓展业务范围，不仅收录补习中心，也延伸至各类增益和兴趣课程，如足球、武术、钢琴等，丰富孩子的学习选择。