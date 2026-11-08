三男在牛车水咖啡店外大动干戈，不仅互相挥拳，还拿起塑料椅子攻击，从路旁打到马路上，惊动公众停车劝阻。

这起事件发生在牛车水一带的克罗士街上段（Upper Cross St）第34座组屋楼下。

根据聊天群组流传的一段近四分钟视频，三名中年男子在上述地点的咖啡店外大打出手，他们分别身穿蓝色、灰白色及红色印花上衣。

其中，身穿蓝色及灰白色上衣的男子，拿着塑料椅攻击另一名男子，灰白衣男子还被拉到马路中央，双方随后双双倒地。蓝衣男子接着追上前，继续攻击红衣男子。

拍摄视频的男子相信是驾车经过，目睹冲突后立即下车劝架。他与另一名女子尝试分开双方，女子甚至上前拉住红衣男子，阻止他继续动手。

然而，众人仍情绪激动，尤其是红衣男子，他被拍到抢过塑料椅子并破口大骂，还大喊私会党口号。这名男子脱下手表后，再摆出准备打架的姿态。

随后，红衣男与蓝衣男各自拿着塑料椅子互相攻击。劝架女子再次上前，试图夺走红衣男手中的椅子，岂料反被对方拉倒，红衣男也随之摔倒在地。

拍摄视频的男子趁机拿起塑料椅子，丢进草丛，并不断劝双方冷静。他也安抚红衣男，提醒对方屠妖节到了，应该开开心心地庆祝，不要惹事。

视频中可听见他说：“不要喝那么多酒，快点回家。”

至于事态最终如何发展，以及双方因何起争执，仍有待进一步厘清。

《新明日报》已向警方询问此事。

摊贩：咖啡店外常有人打架

咖啡店职员指这里经常有人打架，店外的塑料椅有时会不翼而飞。

记者星期天（11月8日）早上走访事发地点旁的咖啡店时，摊贩和食客均说不知晓事发经过。据观察，附近短短10米范围内就有三个警方电眼。

受访摊贩和食客异口同声指，该处不时发生打架事件。

一名不愿具名的食客说：“见怪不怪，应该是喝醉酒后起冲突。”

一名不愿具名的咖啡店职员则说，摆放在店外的塑料椅不时也会不翼而飞，但不清楚发生什么事。她指出，咖啡店晚上11时就打烊。

记者也观察到，咖啡店外摆放着多张塑料椅，涉事者可能是随手拿起店外的椅子打架。

完整报道，请翻阅2026年11月8日的《新明日报》。