为送16岁爱狗最后一程，妇女花近5000元办“人类传统丧礼”、贴讣告、请乐队和抬棺，甚至还让它的“狗孩儿”来送别。

狗主哈西塔（36岁，企业老板）受访时说，她的16岁母狗“Puppy Ma”在一个月半前发现右后腿有肿瘤，兽医检查后发现癌细胞已扩散全身。

它最终于上个月28日早上在家中去世。为了能隆重送爱狗最后一程，哈西塔找上宠物殡葬业者“Raju Pet Cremation Services”。

“我之前养过一只23岁的狗，10多年前去世，当时我也是找这名殡葬业者帮忙。”

狗儿的遗体安放在一个小型棺材里，狗主在脸书为它贴上讣告，上面列出Puppy Ma的孩子和姐妹。根据讣告，遗体停柩家中到当天下午3时，随后在下午4时出殡。

哈西塔透露，爱狗大约四年前生下七只毛孩，且还有一只亲生的姐妹犬。

“他们（其它狗）都有参加丧礼，我也请了乐队，抬棺下楼时负责奏乐。”

她说，为了给爱狗办这场盛大的送别仪式，花了四五千元。

“它虽然是一只狗，但是那么多年来，我已经把它当作姐妹了。”

完整报道，请翻阅2026年11月8日的《新明日报》。