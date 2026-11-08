六旬嫲指5岁孙女在咖啡馆旁玩充气城堡时，遭一名8岁女童踢两脚至流鼻血，对方母亲反指无凭无据无法判断伤势成因，阿嫲愤而报警。

63岁的郑评镁向《新明日报》申诉，指10月31日晚上8时许，她5岁的孙女在月眠艺术中心的Café Melba遭另一名女童踢伤。

郑评镁说，当时自己与两名友人带着两个小孩出门，一行人到咖啡馆用餐，小孩也在咖啡馆旁的充气城堡玩耍。

“我的孙女之后跑来哭着说有人打她，鼻子也开始流血。”

她当时吓坏了，急忙询问事情经过，并带孙女去指认踢她的人。后来，一名穿黑衣的8岁女童走出来，孙女便指是她踢了自己两脚。

郑评镁询问那名女童的家长在哪里，对方随即转身跑去找妈妈。

称女童母辩无凭据

“对方妈妈第一句话就是质问我们，说我又不在城堡里，怎么知道是她小孩打的？里头也没有录像，还反过来指责我们骂她的小孩。”

她说，双方争执甚至惊动咖啡馆内的经理。虽然她坚持不让对方先行离开，但对方最终还是走了，经理也没有阻拦。她随后报警，并召来救护车。

事后，郑评镁带孙女到竹脚妇幼医院看诊，医生给孙女一周病假。

咖啡馆：严正看待儿童安全与福祉

咖啡馆称严正看待涉及儿童安全与福祉的事宜。

Café Melba回复《新明日报》询问时指出，已知悉这起事件，并严正看待涉及儿童安全与福祉的事。

他们也透露，目前正通过适当渠道，由相关当局跟进处理，因此现阶段不便进一步置评。

完整报道，请翻阅2026年11月8日的《新明日报》。