女会计点“熟人”链接电脑遭入侵 逾10人收借款短信险被骗
陈女士点击不明文件后，电脑疑遭入侵。 （受访者提供）
“熟人”发信息称有文件需查看，女会计点击后电脑遭入侵，导致亲友收到借钱信息，十几人被要求借出1000元。
事主陈女士（50岁，会计助理）10月27日上午11时许收到一名熟识的供应商通过WhatsApp发来的信息，要求她打开一个压缩文件。
由于双方之前有工作上的往来，平时经常需要处理账目文件，陈女士因此不疑有他，便点击文件。“我用的是公司电脑，点进去后，却一直看不到东西。跟对方交代后，我也没有多加理会。”
她说，当时电脑突然出现一些不明文字和程序不断跳动、运行的情况，但她没有及时意识到电脑可能已遭入侵。
当天晚上，她与老板娘谈工作时，对方突然询问她是否曾向人借钱，她才惊觉不妥。
原来，她的WhatsApp账号疑遭盗用，不法分子向她的亲友及同事发送借钱信息，要求每人借出1000元。“大概十几人收到信息，包括同事、亲戚及朋友，甚至连身在马来西亚的妹妹也收到信息，她觉得我向她借新币很奇怪。”
她指，虽然当时自己仍能通过手机打开WhatsApp，但发出的信息对方却无法收到，怀疑不法分子在电脑端“动手脚”，即时删除她发出的信息。
陈女士随后在儿子的提醒下，重新通过手机操作，退出公司电脑登录过的WhatsApp账号，才与亲友恢复联系。
她当晚报警，隔天也赶紧将电脑内的资料备份出来，并重新格式化电脑。
她如今仍心有余悸，指往后接到来电或信息会格外小心，即使是熟人发来的链接，也不会轻易点击。
警方受询时证实接获相关报案。
有同事信以为真转账千元
陈女士指，一名同事收到借钱信息后，马上转账1000元。
“还好他是PayNow我本人的手机号码，没有蒙受损失。他手脚太快，骗子都还来不及发他QR码，他就先转账。”
她笑称：“这名同事问都没问就转钱给我，讲好听是非常讲义气，讲难听就是傻。我真的很庆幸没人被骗钱。”