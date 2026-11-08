“熟人”发信息称有文件需查看，女会计点击后电脑遭入侵，导致亲友收到借钱信息，十几人被要求借出1000元。

事主陈女士（50岁，会计助理）10月27日上午11时许收到一名熟识的供应商通过WhatsApp发来的信息，要求她打开一个压缩文件。

由于双方之前有工作上的往来，平时经常需要处理账目文件，陈女士因此不疑有他，便点击文件。“我用的是公司电脑，点进去后，却一直看不到东西。跟对方交代后，我也没有多加理会。”

她说，当时电脑突然出现一些不明文字和程序不断跳动、运行的情况，但她没有及时意识到电脑可能已遭入侵。

当天晚上，她与老板娘谈工作时，对方突然询问她是否曾向人借钱，她才惊觉不妥。

原来，她的WhatsApp账号疑遭盗用，不法分子向她的亲友及同事发送借钱信息，要求每人借出1000元。“大概十几人收到信息，包括同事、亲戚及朋友，甚至连身在马来西亚的妹妹也收到信息，她觉得我向她借新币很奇怪。”

她指，虽然当时自己仍能通过手机打开WhatsApp，但发出的信息对方却无法收到，怀疑不法分子在电脑端“动手脚”，即时删除她发出的信息。

陈女士随后在儿子的提醒下，重新通过手机操作，退出公司电脑登录过的WhatsApp账号，才与亲友恢复联系。

她当晚报警，隔天也赶紧将电脑内的资料备份出来，并重新格式化电脑。

她如今仍心有余悸，指往后接到来电或信息会格外小心，即使是熟人发来的链接，也不会轻易点击。

警方受询时证实接获相关报案。

有同事信以为真转账千元

陈女士指，一名同事收到借钱信息后，马上转账1000元。

“还好他是PayNow我本人的手机号码，没有蒙受损失。他手脚太快，骗子都还来不及发他QR码，他就先转账。”

她笑称：“这名同事问都没问就转钱给我，讲好听是非常讲义气，讲难听就是傻。我真的很庆幸没人被骗钱。”