42岁已婚酒店副经理深夜通过视讯联系刚下班的15岁女临时工，不仅一再询问她“你可以让我开心吗？”，并在掀上衣要求一并被拒后，当着她的面自慰，结果被判坐牢21天。

《新明日报》报道，被告萨琳（Salim Shamim Ahmad）事发时在本地一家酒店当副经理，他承认一项露宝的罪行。受害者是一名15岁少女，案发时在同一家酒店打工，被告是她的上司。

调查揭露，2024年12月2日，少女的工作时间是傍晚5时至隔天凌晨1时。当时，被告要求少女加班两小时，并答应额外支付50元，少女答应。

下班后，被告让少女跟随他前往提款机，声称要提款支付她的加班费。被告原本答应给她50元，最后却给了80元，还为她召车送她回家，并另外给她60元支付车资。目送少女上车后，被告便返回酒店。

凌晨4时许，少女抵达家中后，收到被告发来的短信，询问她是否已安全到家。少女回复后，被告便要求与她进行五分钟视讯通话。少女表示自己很累，想要睡觉，但被告坚持要求通话，她只好接听。被告称自己只是因为无聊，想找她聊一聊。少女一再表示想睡觉，被告却不让她挂断电话，随后突然问她是否可以做件事情让他开心。

少女不明白被告的意思，被告于是重复询问两三次，甚至问她是否穿着内衣。少女直言，被告不应该问这种奇怪的问题。被告接着要求她把衣领拉低一些，让他看看肩膀，但遭到拒绝。

被告随后变本加厉，要求少女掀起上衣给他看。少女再次拒绝后，被告竟将镜头移向自己的下体，当着少女的面自慰。

完整报道，请翻阅2026年11月8日的《新明日报》。