监狱首次办起厨艺真人秀，有人以一道炒饭寄托心愿，希望出狱后亲手为丈夫和孩子下厨，证明自己能成为“有用的妈妈”；有人则重现入狱前与家人共进的最后一顿饭，借一道意大利面表达对母亲的爱，道出自己对当年母女争执的遗憾。

摄像机、灯光、主持人，监狱厨房摇身一变，成为厨艺真人秀的拍摄现场。囚犯穿上厨师服、准备食材，拿起系着铁链的刀具，在镜头前烹煮、摆盘。每一道料理背后，都有一段属于自己的故事。

黄丝带厨艺展示赛今年首次以真人秀形式呈现，最后一集已于星期六（11月7日）在YouTube上线。比赛以“人生百味”（Flavours of Life）为主题，经过两轮比拼，四名参赛者从24人中脱颖而出，晋级决赛。他们各自准备一道反映个人经历的料理，由专业厨师评选冠军，现场嘉宾则投票选出“最鼓舞人心料理”。

黄丝带厨艺展示赛今年首次以真人秀形式呈现，并于10月19日举行决赛。图为冠军蒂珍（左）和新加坡厨师协会会长江国强（右）。（吴先邦摄）

10月19日举行的决赛中，38岁的蒂珍（Thi Chan）凭一道海鲜炒饭夺冠。这道炒饭的灵感来自家人，“炒饭里的不同食材混合在一起，就像一家人，即使各有不同，仍然紧密相连”。

决赛当天，蒂珍的丈夫到场支持。她开心地笑说：“他说我的料理是最棒的！我要借这道菜感谢他多年来的包容与鼓励。”入狱两年来一直无法为孩子下厨，蒂珍盼望出狱后能为孩子烹煮这道海鲜炒饭，希望孩子不要放弃她，给她机会证明自己能改变，成为一个“有用的妈妈”。

蒂珍坦言，过去虽然受过良好教育，但成为全职妈妈后逐渐失去自信，一度觉得自己毫无用处。入狱后，她学习烹饪和缝纫，希望通过不断尝试证明自己的能力。她期盼出狱后找到合适工作，希望潜在雇主给她一个机会。“我会尽力做好，让家人为我感到骄傲！”

阿利娅（右）在决赛中烹煮意大利面，重现入狱前与家人共进的最后一餐。（吴先邦摄）

获得“最鼓舞人心料理”奖的是一道蒜香橄榄油意大利面配三文鱼。37岁的阿利娅（Alia）说，这道菜是她入狱前与家人共进的最后一顿晚餐。在餐前刚跟母亲起争执的她，吃完饭便气冲冲离家。“我甚至记不起争吵的原因，只知离家后被捕。”

阿利娅入狱后曾反思，如果当时没有带着怒气离开，情况或许会不同。

她说，母亲对她影响最大。母亲是单亲妈妈，在面对艰巨的生活挑战时仍坚持照顾家人，让她看见坚强和韧性。自己的六个孩子目前都由母亲照顾。

阿利娅手持系着铁链的刀具切蒜，为蒜香橄榄油意面做准备。（吴先邦摄）

她希望在这次比赛中复刻母亲当年为家人烹制的料理。味道或许稍逊一筹，但她希望这道菜能承载母亲曾给予她的爱。“我想用自己的经历提醒大家，珍惜父母做的每一顿饭，因为谁也不知道哪一顿会是最后一顿。”

黄丝带厨艺展示赛2026筹委会主席林姝君警司说，四名决赛选手克服压力，坚持学习和尝试新事物，本身就值得肯定。她希望这次比赛能帮助囚犯建立信心，并带着这份信心继续向前。