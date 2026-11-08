心理卫生学院明年4月更名为“新加坡全国心理健康中心”，并与樟宜综合医院、兀兰医院和亚历山大医院密切合作，共同完善我国精神科护理网络。三家医院接下来几年计划各辟设至少100张精神科床位，为各区心理疾病患者提供住院治疗。

今年2月正式出任心理卫生学院院长的林世权博士，日前接受《联合早报》和《海峡时报》专访，阐述了学院转型为国家专科中心后的发展重点。

心理卫生学院是新加坡最大的精神科医院，负责照料精神健康状况严重及病情复杂的患者，床位近2000张。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康上个月宣布心理卫生学院将改名为“新加坡全国心理健康中心”（National Centre for Mental Health Singapore），负责领导研究、协调各医院的精神科护理及提升专业能力。

林世权指出，医院在更名后，反映的是更广泛的使命，即走出医院，走入社区，加强邻里基层的心理健康服务和照护。

转型为国家专科中心 为领导统筹现有平台加强社区网络

林世权说：“设立国家专科中心并非另立一套系统，而是承担领导角色，整合现有平台，加强协调社区护理工作。我们希望为身心灵保健到疾病治疗的整套护理服务流程，发挥领导作用，在人们精神出现某些困扰的早期阶段就介入缓解。”

他坦言，如今有许多社会服务机构提供心理健康支持，却也间接造成“援手过多”的挑战。

“这些援助往往是分散的、孤立运作的，求助者不清楚该找谁、去哪里求助最合适。我们会担起协调责任，让国人能精准找到所需的支持，不必在碎片化的系统中艰难摸索。”

有鉴于此，心理卫生学院上个月已成立“社区互联”（Community Connect，简称ComConnect）办公室，着重社区服务，将心理卫生学院发起的社区项目、伙伴关系及推广工作整合为同一团队。

至于非院方运营的项目，“社区互联”将与医疗保健机构、社会服务机构及社区组织密切合作，改善服务间的衔接，确保公众求助过程更便捷，也可在不同形式的护理服务之间顺畅地转换。

心理卫生学院过去半年里开展多方对话，探讨当前社区援助系统的缺口，以及如何更好地协调各方资源。近期的一场活动便召集了来自34个机构的122名代表积极讨论。

林世权博士在转战心理卫生学院之前，曾担任仁慈医院执行总裁和陈笃生医院首席营运总监，拥有丰富的社区医疗管理经验。他希望心理卫生学院成为国家专科中心后，能打造一套完善的援助系统，让不同需求的国人从单纯的心理困扰到复杂的心理疾病，都能获得适当帮助。（邝启聪摄）

林世权说：“多方面支援的原则是正确的，但需要妥善协调，避免工作重叠，更有效地利用有限资源。这是我们首次开展这等规模的讨论，接下来还有更多工作需要大家一起探讨，国家专科中心无法单打独斗。”

近年来，随着本地部分疗养院开设精神科照护服务，不少全科医生和社区机构也加强对这类患者的支持，心理卫生学院长期住院患者从之前近900人，减至目前约650人。

公立医院分担住院诊疗需求

樟宜综合医院、兀兰医疗园和亚历山大医院未来将提供精神科住院治疗，分担部分中等病情的住院需求。这意味着心理卫生学院日后更能集中资源，收治较复杂的精神科病例；症状较轻的患者，则可直接在社区接受住院护理。

林世权以中风患者为例说明，患者在接受复健的同时，往往也可能因丧失日常身体功能而陷入抑郁，医院精神科团队便能及时介入，照顾患者的心理需求。

“这三家医院目前已经有精神科门诊服务。但现阶段，住院病例仍转介到心理卫生学院。日后有这三家公立医院加入，不仅能让病患在同个地点获得更全面的身心照护，也能有效地将精神科病例分散到不同的社区医疗系统。”

接下来，心理卫生学院将在人力培训、基础设施、诊断标准，以及转诊流程方面与这三家医院密切合作。

心理卫生学院将加大常规医疗能力

另一方面，院方也在研究如何保留并加大常规医疗的综合诊疗能力。

林世权说：“心理健康疾病患者可能也有其他与年龄相关的病症，我们因此需要加强自身的医疗能力，包括诊断和影像学诊断等。”

他透露，院方正就如何实现这一目标与保健卫生部讨论，以便在遇到较简单的病例时，不必再将患者转至陈笃生医院或盛港综合医院。

“我们应以整体视角照护患者，而不是将身体和心理健康割裂开来。如果心理卫生学院具备这些能力，我们就能更好地照料那些年迈，且患有其他疾病的精神科病患。”