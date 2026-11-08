配合心理卫生学院的转型，院方正在筹建一个全新的国家级心理健康研究中心。新中心将汇聚各大医疗群、大专学府，以及政府机构等合作伙伴，成为我国心理健康研究战略的重要一环。

心理卫生学院院长林世权博士指出，心理健康受社会环境影响，院方希望借助更多专注于本地的临床研究，获取能反映我国国情与社会面貌的临床证据，而不是依赖西方研究。

他说：“新中心将致力于培养临床科学家和提升医生的研究能力，我们也会积极竞标国立研究基金会的拨款，确保研究项目能更好地服务国家需求。”

目前，院方已成立临时委员会探讨研究中心的组织结构与重点领域。更多细节明年公布。

心理卫生学院2028年庆创院百年

到了2028年，心理卫生学院将迎来创院百年纪念。回顾历史，学院的前身板桥医院于1993年搬迁至现今的万国青医疗园后，才正式改名为心理卫生学院。

每一次更名，都体现了医院职能的提升。明年的易名将是心理卫生学院一次全新的飞跃；而到了2040年，现有的园区也将通过全面重建，蜕变为一家规模更大、设施更现代化的专科医院。

心理卫生学院的园区重建将在医院继续运营的情况下分阶段进行，工程预计2040年全面完成。

林世权透露，新园区的设计必须围绕未来10年到15年的精神科护理发展方向而定。

“未来的病房将不再以管制为设计主轴，而是致力于提供一个有助于康复的环境。新园区将融入更多绿化、花园和开放空间，让整体的基础设施真实反映出全新的护理模式，而非单纯复制传统的标准医院设计。”

林世权指出，心理卫生学院的更名不会是一次突然完成的重组，而是“一段长途旅程的开启”。

他说：“学院转型为国家专科中心后，将致力建立一个从心理保健到精神疾病治疗、能满足全方位需求的心理健康生态系统，支持患者康复，并有意义地重新参与社会活动。”