新加坡航空公司斥资超过20亿元全面升级长途客舱，新设计近日亮相后引发热议。其中，新商务舱的灰黄配色更被部分海外航空网站和网民批评“像廉价航空酷航”，设计与新航一贯的高端形象不符。对此，新航回应称，新设计不拘泥于固定配色，旨在赋予新产品“独特个性”，将清新美学与低调奢华融为一体。

新航客舱产品创新副总裁王华丽答复《联合早报》询问时说，新商务舱旨在为高端旅行带来耳目一新的现代诠释，并通过鲜明的视觉形象，体现现代、进步和前瞻的设计理念。

“尽管新加坡航空标志性的温馨经典美学多年来一直备受好评，但我们希望这款新产品能拥有自己的独特个性，将清新美学、精致感及低调奢华融为一体。”

她说，在设计方面，新航并不坚持为所有客舱采用固定的配色方案，而是根据每款产品希望营造的整体视觉和体验作出设计选择。新商务舱所采用的颜色、材料和饰面，均经过仔细挑选，旨在为乘客营造精致、现代且独特的环境。

新航本月6日公布新一代长途客舱产品，涵盖头等舱、商务舱、优选经济舱和经济舱。这项投资逾20亿元的计划，从2027年下半年起逐步应用于31架新一代波音777-9型客机，以及34架翻新后的空中客机A350-900型远程和7架超远程（ULR）客机。

不过，新商务舱公布后，设计成为网民和海外航空媒体讨论的焦点。评论普遍认为，头等舱延续了新航一贯的温暖、精致和优雅风格；但商务舱却采用更冷峻、偏工业或汽车风格的设计。

这可能也与两者由不同设计公司负责有关。据悉，头等舱由PriestmanGoode设计；商务舱则由Designworks参与设计。

旅行网站One Mile at a Time认为，新头等舱延续了新航温暖和优雅的品牌形象，但新商务舱让人感觉和头等舱等属于不同航空公司。

网站指出，商务舱的灰黑色基调过于普通，黄色和蓝白色元素也显得不够协调，且黄色的点缀更像是新航旗下廉航酷航的座椅。

一些航空博客和网民认为，新商务舱的灰黑色主调，加上黄色线条和部分蓝白色元素，与新航一贯的温暖、优雅和高级感不协调。（新航提供）

在Instagram上拥有近50万粉丝的网红Max在视频中评价说，头等舱、商务舱、优选经济舱，以及经济舱的四种配色方案像是来自不同的四家航空公司，尤其是商务舱的荧光黄配色，完全跳脱了新航的传统配色。

“它会让你想起医院或牙科诊所的椅子，它像是精神航空（Spirit Airlines），也采用荧光黄和深灰色的座椅。”

航旅体验网站Runway Girl Network则持较正面的看法。网站指出，外界目前主要根据官方发布的静态图片评价设计，但灰色作为中性色，可配合不同的客舱LED灯光呈现不同效果，因此实际飞行时的客舱氛围未必与照片相同。

常搭乘新航头等舱或商务舱出差的一名不愿具名的市场主管说，比起座椅的配色设计，长途飞行更重要的是休息体验、座位的空间和舒适度，因此她对于商务舱新增提高私密性的滑动门十分期待。