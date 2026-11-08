继一名女童在榜鹅过马路时险些被一辆左转的Grab自驾车撞上后，网络又流传一段视频，显示同一天在榜鹅，另一辆康福德高自驾车在路口U转时险些与一辆直行汽车相撞。陆路交通管理局答复询问时证实，已指示康福德高暂停在该路口U转。

根据脸书群组“SGRV ADMIN”发布的视频贴文，事件发生于星期四（11月5日）上午10时左右，地点在榜鹅场（Punggol Field）一处路口。

画面显示，一辆康福德高自驾车在路口进行U转，一辆直行汽车则正从自驾车的左方驶来。自驾车U转处划有白线，意味着车辆必须先停下让路，但自驾车似乎没有停下，开始U转进入第一条车道。

此时，在第二条车道行驶的直行汽车驾驶员已经察觉危险并放慢车速，但自驾车仍未停下，继续进行U转，险些与直行车相撞。两辆车随后停下，视频也随后结束。

针对这起事件，康福德高旗下的“劲”（Zig）新加坡点对点出行业务负责人黄佐哲答复《联合早报》询问时说，公司正与自动驾驶技术伙伴以及陆交局一同彻查此事。公司非常重视安全，并将全面评估相关情况。

陆路交通管理局发言人受询时指出，当局已知悉这起事件，目前正在展开调查。事发时，康福德高正在一条预定用于加强版按需服务的路线进行自驾车测试。涉事路线并不属于现有的接驳路线。

陆交局指示暂停路口U转 直至检讨完成

发言人说：“作为预防措施，陆交局已指示康福德高暂停在这个路口进行U转，直至完成检讨。”发言人也感谢公众分享相关视频。

一名女童迈步穿过马路，并未留意到右方正有车辆驶来。在后的女子之后见状，立即喝止女童停步。（取自SGRV脸书）

这并非首起涉及自驾车的险情事件。在同一天上午8时11分左右，一辆Grab自驾车在榜鹅场径（Punggol Field Walk）一个交界处左转时，险些撞上一名正要过马路的女童。所幸路旁一名女子反应迅速，并将女童拉回，避免了交通事故的发生。

陆交局早前答复询问时说，已指示Grab暂停在这类路口进行测试，直至调查完成为止。当局也将检讨是否需要调整车辆应对此类情况的方式。

此外，今年1月17日下午3时10分左右，一辆康福德高自驾车在榜鹅临谷坪（Edgedale Plains），进行例行地图构建和熟悉路线时发生意外。当时，自驾车因探测到路面出现小物件而作出反应，车上的安全操作员随后接手操控，但过程中撞上道路分界堤。