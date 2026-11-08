年少时与父母和弟弟挤在收容所一间连风扇都没有的房间里，一碗米饭分四个人吃。亲身经历过生活困顿的伊姆兰，希望通过义工服务鼓励年轻人走出困境，在帮助他人的同时，也为自己的人生带来改变。

“我知道一无所有、餐桌上空空如也是什么滋味，所以我想回馈社会。”

2020年冠病疫情期间，当时就读于工艺教育学院的伊姆兰（Imran Mean，25岁）与三名朋友筹集约2500元，购买水果分发给必要服务人员表达谢意。这项善举吸引许多同学主动参与，促使伊姆兰创办义工组织Imran Mean Volunteers Network Singapore（简称IMVN）。

IMVN星期天（11月8日）在瑞士俱乐部举行六周年庆祝暨答谢晚宴，向杰出义工及本地与海外合作伙伴致谢。组织至今已举办超过250项活动，包括派发食物、捐赠物资及社区清洁等，吸引逾350名义工参与。

就读于共和理工学院的阿梅利亚（Amylia Natasha，18岁），是今年两名本地杰出义工奖得主之一。

她16岁时为了丰富个人履历加入IMVN，却逐渐发现义工服务的意义不止于为升学或求职加分。

她说：“在学校，参与活动的机会往往取决于成绩和领袖职位，但在IMVN，只要有兴趣、愿意投入，就有机会参与。”

过去两年，她通过组织到马来西亚和印度尼西亚参与义工活动，协助当地团队的媒体宣传工作。

“海外义工的经历开阔了我的眼界，也让我更加珍惜新加坡的生活。”

另一名得奖者是南洋理工大学学生莎莉法（Sharifah Alysha，23岁）。她坦言最初同样是抱着丰富履历的目的加入组织，但在接触受惠者后，逐渐改变想法。

“我从小生活相对优渥，衣食无忧，也经常与家人出国旅行，但父母经常会带我到孤儿院，让我有机会了解生活在不同背景下的人。”

今年斋戒月期间，她跟随义工团队清晨6时30分出发，向有需要的家庭派发回教救济金（Zakat）。尽管斋戒期间无法进食或喝水，整天奔波令她十分疲惫，但想到受惠者面对更艰难的生活处境，让她深受触动。

“现在推动我继续当义工的，是希望自己能成为让别人相信世上仍有好人的原因。”

IMVN近年来积极拓展海外义工网络，先后于2023年和2025年在马来西亚柔佛新山及印度尼西亚峇淡岛设立分支。伊姆兰透露，未来还计划将服务拓展到泰国。