我国星耀樟宜的地标“雨漩涡”闻名遐迩，如今又衍生出新的“打卡”方式——越来越多本地居民和国际旅客到这里运动健身。虽然旅客未必会专程为康养来新，但受访业者认为，新加坡可配合旅客行程提供养生保健服务，借力康养旅游盛行这一增长引擎。

28岁的印度尼西亚旅客米雪（Michelle Aretha）8月下旬来新，落地后便报名参加星耀樟宜的45分钟器械普拉提（Pilates）课。她告诉《联合早报》，这个运动课在印尼社交媒体上爆红，她此前几次访新都错过，这次终于如愿。

本地私人医疗集团Minmed不仅在星耀樟宜设有体检中心，自2023年5月起还陆续推出动感脚踏车、瑜伽和器械普拉提等健身课程，借助建筑的绿化和“雨漩涡”等景观，让参与者在室内享受接近户外的运动体验。

私人医疗集团Minmed在星耀樟宜推出器械普拉提等健身课，利用独特的绿化环境和“雨漩涡”等标志性景观，让参与者在室内享受接近户外的运动体验。（陈渊庄摄）

集团营销总监黄诗慧说，过去三年来，参加这些健身课程的外地旅客增加了26%。其中，器械普拉提是最受欢迎的项目，约五六成学员是海外旅客，有些印尼和泰国旅客更是慕名专程飞来。

据她观察，康养正逐渐成为旅客出游行程的一部分。黄诗慧说：“游客不一定专程寻找健康疗养度假村，更多是希望在旅途中以方便的方式继续运动、监测健康状况和维持日常作息。

“真正的机遇在于让康养自然融入游客在新加坡的行程，而不是让他们为了康养专程来新。”

米雪受访时说，她在雅加达每周都做两次器械普拉提，特地报名到星耀樟宜上课，主要是被独特环境所吸引。“对我来说，跟一般的普拉提课程相比，这个确实是新体验。”

印尼旅客米雪认为，在星耀樟宜“雨漩涡”旁做器械普拉提是很新鲜的体验。（陈渊庄摄）

根据非营利机构全球养生研究所（Global Wellness Institute）报告，人们通常将康养旅游理解为以康养为主要目的，如前往水疗中心、康养度假村、温泉度假村或瑜伽静修地。但实际上，多数康养旅游属于次级康养旅游，即游客在休闲或商务旅行途中，顺道健身、享用健康饮食及进行预防性健康检查等。

据统计，次级康养旅游在2024年占全球康养旅游总人次的83%，占总支出84%。

报告指出，2024年的全球康养旅游市场规模达8939亿美元（约1.13万亿新元），创历来新高，预计到2029年将增至1.38万亿美元，年均增长率达9.1%。

受访业者指出，新加坡未必需要与传统康养目的地正面竞争，而是可利用城市环境与旅游特色，把康养融入游客原有行程，同时也要思考如何服务本地居民。

总部在新加坡的奢华酒店与度假村业者COMO集团，在全球多地经营康养中心COMO Shambhala，足迹遍布新加坡、珀斯、曼谷、伦敦、峇厘岛、普吉岛等地。

COMO Shambhala发言人说，集团旗下大多数康养项目都在度假胜地，因为康养本身就是游客选择前往这些地方的主要原因。它在新加坡乌节路的设施，则定位为城市型康养中心，除了服务外来休闲和商务旅客，也为本地居民服务。

本地康养业者Trapeze Group创办人黄靖思指出，新加坡具备康养旅客重视的安全环境、便利交通、绿色环境，以及多元饮食与文化等优势。他认为，康养旅游在本地有很大的发展空间，关键是打造独有特色。

Trapeze Group目前在创意园区New Bahru开设浴场Hideaway，将传统亚洲疗法与现代健康科技结合，提供红外线桑拿、冷水浴、刮痧和按摩等服务。

黄靖思认为，发展康养业须顾及可及性，康养不能成为只有奢华旅客可享受的体验。“我们应该继续认真思考服务对象是谁，并创造既有意义、又能让一般游客和本地人都享有的体验。”

新加坡正积极打造“城市康养胜地”，总部在奥地利的康养景点运营商特尔美（Therme）已宣布在滨海南建设亚洲首个大型综合康养项目。这个设施楼高七层，占地超过72万平方英尺，预计2030年开业。