本地无人店经过多年摸索，业者如今更关注选址与客群是否匹配，而非单纯验证无人模式能否行得通。受访业者指出，校园、医院等有明确消费需求的场景会更适合无人店。

本地首家无人超市Octobox已经营业七年，目前共有六家分店。公司总裁孙清华说，多年来的经营经验已验证，无人店模式在校园行得通。接下来，公司计划探索公寓、工业区等其他经营场景。

Octobox旗下六家无人超市均24小时营业，全年无休。孙清华回忆，第一家超市2019年在新加坡国立大学开业。当时，不少学生甚至不知道如何扫描二维码购物；如今，学生已熟悉这种购物方式，学长学姐会教导新生，学校迎新活动也会带新生参观超市。

国大无人超市的单日营业额，从2019年开业初期的数百元，增至目前的上万元。店铺每天约有3000人至5000人次到访，每日交易量约1000笔。

孙清华说：“我当初也没想到，无人店经过多年发展，会有这么大的成长。”

Octobox自首家无人超市开业以来，平均每年开设一家至两家店，六家店分别设于国大大学城、后港民众俱乐部、淡马锡理工学院、南洋理工大学北区大楼广场、国大PGP宿舍区和南大North Hill宿舍区。

不过，位于后港民众俱乐部的超市将在今年11月结束营业。孙清华强调，这并不代表无人店模式出现问题，而是该地点人流不足。

科技缓解人手压力 核心仍是零售需求

孙清华指出，科技的作用在于协助业者减轻人手压力，无人店的核心仍是零售。商品是否符合顾客需求，仍然是经营关键。

以校园店为例，Octobox约八成商品是根据学生的建议引进的，包括可防止昆虫从门缝进入宿舍的密封条、放置沐浴用品的篮子，以及新生所需的电话卡等。

无人超市Octobox校园店约八成商品是根据学生的建议引进的。（白艳琳摄）

无人店也不意味着业者与顾客之间没有互动。超市会通过社交媒体群组与顾客保持联系、通知新品上市，并根据顾客反馈调整商品。

孙清华说：“虽然是无人店，却是充满温度的。”

他看好无人店的发展前景，认为随着零售业招聘日益困难，业者对这类经营模式的需求将增加。他原本是实体超市供应商，后来转型经营无人店；公司目前也开始将人工智能应用于对账工作，再由员工审核。

“青年就业选择越来越多，愿意从事零售工作的年轻人少，企业必须通过科技解决人力问题。”

无人便利店布局校园与医院 业者按需求扩张

平价集团发言人说，旗下的喜叻便利店（Cheers）在本地各地区经营无人便利店，过去一年也拓展至更多高等学府。消费者对无人店模式反应良好，主要是因为店铺全天候营业，结账快速便捷。

另一连锁便利店业者7-Eleven则在新加坡中央医院经营一家无人便利店。7-Eleven新加坡常务董事高安丽受访时说，医院环境有其特殊需求，病患、访客和医护人员都需要一家全天候营业的便利店。

她透露，这家无人便利店开业以来，客流量和销售额持续增加。公司对无人店模式持开放态度，若有明确的顾客和商业需求，不排除进一步拓展无人店业务。

高安丽指出，无人店模式适用于特定地点和客群，因此公司会继续评估合适的经营地点，并探索相关科技及合作伙伴。

不过，她认为，无人店未来会成为便利零售的一部分，却不会完全取代传统便利店，因为店员仍能为顾客提供协助和互动。此外，须进行年龄验证或额外检查的商品，也不适合在无人模式下销售。

为了消除顾客对未经购物即遭扣款等隐患的顾虑，无人店在购物流程上进行了优化，无需提前下载特定应用、注册账号或绑定信用卡，从而显著降低了使用门槛。

店内的电脑视觉技术采用匿名追踪方式记录顾客与商品的互动，不涉及人脸识别。当顾客踏入结算区域时，系统会自动识别所选商品并实时显示在自助结账屏幕上；顾客只须确认购物清单无误并完成无现金支付，即可离店。

无人甜品店从购物中心迁至校园 寻找更合适客群

除了开设新店，调整经营地点也是业者寻找合适客群的方式之一。

日本甜品品牌Chateraise于2024年3月开设首家24小时无人值守门店，地点原本位于武吉巴督的心乐轩购物中心。Chateraise助理经理何劲豪说，公司在去年2月将店铺迁至南大，因为学校的顾客群更适合无人店模式。

南大无人店开业以来，客流量保持稳定。何劲豪说，公司目前仍以经营好这家店为重点，暂未决定是否进一步拓展无人店业务。

他认为，无人店在本地一些特定地点是可行的零售模式，不仅能缓解人手问题，也能让顾客在一些较难经营传统实体店的地点，方便地购买甜品。