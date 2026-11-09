澳大利亚可再生能源公司SunCable已大致确定从澳洲铺设海底电缆、途经印度尼西亚水域，最终到达新加坡的路线，力求在2035年左右把低碳能源输至我国。

这个由SunCable牵头的项目称为“澳洲与亚洲电力链接”（Australia-Asia PowerLink），按计划将在悉尼的鲍威尔斯溪（Powell Creek）建造巨型太阳能发电场，通过海底电缆把1.75千兆瓦的再生能源从达尔文，途经印尼送到新加坡。此项目2024年已获新加坡政府有条件批准。

SunCable首席运营官帕特尔不久前在新加坡国际能源周上接受《联合早报》访问。他透露，按照有关项目的最新时间表，SunCable预计可在2035年左右，开始从澳大利亚的太阳能发电场输电至新加坡。（李冠卫摄）

SunCable首席运营官帕特尔（Mitesh Patel）接受《联合早报》访问时透露，公司2022年在印尼水域进行了首轮勘查，今年初进一步展开研究，如今已大致敲定从澳洲铺设海底电缆至新加坡水域的路线，仅剩最后一段在新加坡海域的铺设路线有待确定。

他解释说，新加坡水域较繁忙，但有待确定的路线只剩很小一段，可迟些时候才勘测确定。“由于是在新加坡海域，我们又与新加坡政府紧密合作，所以我们不是特别担心。”

这个项目要铺设的海底电缆全长约4300公里，其中约3700公里途经印尼水域。帕特尔说，铺设计划不变，电缆只会途经印尼海域，而不会与印尼电网连接；此外，当前监管框架清晰，不会对项目造成影响。

不过，新加坡和美国联合推进的东南亚能源互联互通可行性研究的第二阶段研究结果指出，从项目审批到发放许可，即使已有法律和治理框架，但各国制度不同，在亚洲区域铺设海底电缆的工作十分复杂。

帕特尔说，这个项目拟铺设的海底电缆长度无前例可循，开发商和政府都在了解各方的现行监管规定；由于各方对监管规定的诠释未必一致，开诚布公地积极交流是解决问题的关键。

“归根结底，共享利益是重点。如果项目带来的利益具吸引力，而且清晰明确，各国政府便会有动力和意愿去消除各种障碍。”

在当前区域氛围下，确保印尼能共享利益极其重要，尤其是印尼10月24日起削减对新加坡输出天然气后，两国关系陷入尴尬。

帕特尔指出，世界各地的发展项目都必须管理地缘政治的不确定因素，SunCable的这个项目也不例外。“我们至今与印尼政府的合作顺畅，今年初能在印尼水域展开勘测就是例子之一。”

为进一步巩固印方的支持，SunCable准备向印尼政府提呈最新报告，阐述项目可如何促进当地经济发展。帕特尔说，这个项目可带来的好处相当可观，因此无论地缘政治如何，相信印尼会从切身利益考量出发，愿意支持项目落地。

除了印尼政府的支持，项目能否落地还取决于购电方。SunCable接下来的重点之一是同潜在购电者洽谈，确保投资可持续、购电前景明确。

帕特尔预计2030年左右可实现财务结算，比公司2024年披露的时间点推迟约三年。他解释，延后并不是项目遇到了障碍，更新时间表是基于实际开发进度，海底电缆铺设的研究工作需要更多时间来完成。

由于此项目庞大，外界对可行性的质疑至今未消。对此，帕特尔说，世界各地大大小小的项目都不可能没有面对挑战。“指这个项目不可能实现，尤其是还得等九年的这种说法，当中有太多的预测了。”

6吉瓦进口目标属“愿景性目标”

我国的目标是最迟在2035年进口6吉瓦的低碳电力，但各项目进度参差，能否如期实现目标存在变数。能源市场管理局对此指出，进口6吉瓦只是“愿景性目标”。

能源局答复《联合早报》询问时指出，进口低碳电力是新加坡推动能源领域脱碳、促进能源供应多元化的重要杠杆。不过，进口项目能否落地取决于能源输出国与过境国的监管审批、新加坡电力用户的商业需求等多重因素。

当局说，获有条件批准和有条件许可的项目进度各异，在实现财务结算之前必须先达到一系列开发里程碑，包括取得相关司法管辖区的批准、签署购电协定，以及获得充足融资。

当局强调，除了推进低碳电力进口，新加坡也将继续发展太阳能、生物甲烷、氢能和地热能等其他低碳能源，并评估各类先进核能技术是否适合在本国部署。

“在这同时，我国会持续完善天然气进口基础设施，拓展多元化天然气进口来源，以确保能源供应充足、有保障，可满足我国的经济发展需求。”

我国现有的电力进口项目包括：