15岁的王思璇以马来语向住家周围的年长邻居问好，邻居们听说她原来在学校里也学马来语，都非常乐意用马来语与她对话，鼓励她再接再厉。这让王思璇体会到，共同的语言，能拉近人与人之间的距离。

王思璇就读于南侨中学三年级，明年将参加马来文特别课程中四会考。这所传统华校背景的特选中学，近年来每一届都至少有20名学生修完四年马来文特别课程后参加会考。去年，超过八成考获A或B的佳绩。

教育部自1986年推出马来文特别课程（Malay Special Programme），让非马来族中学生选修马来文第三语文，认识友族文化。这项计划经过多年发展和扩充，迄今有12所中学在校内为学生开办马来文特别课程，当中又有七所是着重栽培中英双语双文化人才的特选中学，包括南侨中学、圣公会中学、中正中学（总校）、德明政府中学、华侨中学、南华中学和南洋女子中学校。

指定的12所学校以外，学生如果有兴趣选修马来文，也可到教育部划定的分区中心上课。原有的四所分区中心，分别是位于碧山的教育部语文中心、武吉巴督中学、淡滨尼中学和中华中学。明年起，国家初级学院将成为第五所分区中心，让更多人有机会选修马来文。

教育部回复《联合早报》询问时说，目前选修马来文特别课程的中学生约为1800人，其中四成在分区中心上课。国初明年加入后，每年可增加八九十个学额。

发言人未透露过去几年修读马来文特别课程的具体人数，但据之前报道，2019年至2023年间，每年平均有1700人修读。

马来文教师：寓教于乐多学活用 乃学语文诀窍

南侨中学马来文特别课程教师麦祖拉 （Nur Maizurah）告诉《联合早报》，学生几乎全是从零开始学习，因此除了课本教材，她也利用卡通片、影片等素材扩大学生的词汇量，循序渐进提升学生的听说读写能力，再介绍马来文化。她也在校园筹办闯关游戏，让学习更生动。

麦祖拉说：“我相信只要让语文学习变得有趣，学生自然会更有动力，更自发地想要学习更多。”

麦祖拉也坚信，应让学生有机会学以致用，所以她也推动学校同回教堂和老人院合作，让学生通过参与开斋活动、与年长者交流，加强马来语沟通能力。学生也曾为圣若瑟书院附小学生创作马来文电子书，用马来语为小朋友阅读。

王思璇和同学沈治荣（15岁）都说，虽然多学一门语言意味着得比其他同学付出更大努力，但他们也获益良多。

王思璇（中）和沈治荣（右）从零开始学习马来文，家里也没人可请教。好在有老师麦祖拉的耐心教导，他们遇到问题可随时找老师讨论。（特约陈福洲摄）

对沈治荣来说，多懂一种语言让他在多元文化环境中沟通更自如，如今他更有信心使用马来语。

王思璇也认为，既然在多元种族的新加坡生活，应好好把握机会学习友族语言。“今后工作上有需要，或与区域国家的人接触，我就能以对方熟悉的马来语沟通，交流更亲切。”

为了与不同文化背景的人有效沟通，而选修马来文的还有美以美女校学生何祉莹（15岁）。虽然自己的学校没开办马来文特别课程，却无阻她学马来文的决心。她每周一天会在下课后赶往武吉巴督中学上马来文课。

何祉莹说：“我和同校的两个同学从中一开始就一起学马来文，可以互相鼓励，还结交了其他学校的朋友。中心的老师细心教导，也让我更有动力坚持下去。我不只学语言，也更了解马来传统服饰、美食、节日等文化内容，很有意义。”

想选修马来文特别课程的学生，小六会考总积分不得超过24分。完成四年课程后参加会考及格过关，报读初级学院可获两分优待分。