《联合国气候变化框架公约》共有近200个缔约方，唯有亲身参与会议，新加坡才能有效推进自身主张。与此同时，我国也将通过今年的气候变化大会，在替代能源领域向各国取经。

永续发展与环境部长傅海燕今年将第六次以部长身份，率领新加坡代表团出席本月中旬举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）。在过去几届大会中，她曾受邀与其他国家部长共同主持《巴黎协定》第六条部长级磋商，推动有关国际碳交易市场机制的谈判。

谈到新加坡为何积极参与这一全球气候峰会，她于上周四（11月5日）受访时指出：“我们想在大会上提出新加坡的立场，阐明我们的减排路径。因此，我们‘在场’参与至关重要。”

在去年于巴西贝伦举行的第30届联合国气候变化大会上，各方虽已正式采纳用于追踪气候适应进展的59个指标，但具体的操作方式还有待商定。

傅海燕以此为例说，这些指标如何落实对新加坡影响重大，因为最终须由我国采纳和执行，所以希望能参与指标的最终制定过程。

气候融资成大会焦点 借机展示我国贡献

气候融资预计将继续成为本届大会的焦点议题。除了参与协商，她说，我国也希望借此展示，一些国家正自愿为气候融资作出贡献，如我国发起的亚洲转型融资伙伴关系（FAST-P），以及推动碳市场发展的努力。

新加坡的温室气体排放量预计在2028年达到约6443万公吨的峰值，减排目标是争取逐步降至2030年的6251万公吨，借助国际碳信用抵消后，净排放量目标为6000万公吨。

我国目前已同12个国家签署碳信用交易执行协定，其中与不丹、加纳、秘鲁、卢旺达、泰国和蒙古六国的协定已投入运作，开发商可为符合条件的项目申请授权，为跨境交易铺路。傅海燕预计，首批碳信用可在2027年开始交易。

为减少碳排放，我国也积极发展替代能源，而气候大会正好为我国提供了与各国交流的机会。

她说，新加坡正在探索生物甲烷、地热能等各种方案。我国在许多相关领域刚起步，不少国家已远远走在前头，因此希望能借此机会收集更多资讯，向其他国家学习。

自第27届联合国气候变化大会以来，我国每年都设立新加坡馆。永续发展与环境部长傅海燕形容，新加坡馆已成为我国在这个国际会议上，发挥桥梁作用的“实体象征”。图为第29届大会的新加坡馆。（档案照片）

新加坡馆搭建合作桥梁推动气候行动

自第27届气候变化大会以来，我国每年都设立新加坡馆，作为推进合作的重要平台。

傅海燕形容，新加坡馆已成为我国发挥桥梁作用的“实体象征”，不仅促成政策落实，以及解决方案与融资的对接，也把各国政府、企业代表、科研人员、决策者等不同领域的合作方联系起来。