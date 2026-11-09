年初爆发的中东危机加剧全球动荡，衍生出的社会问题令多国无暇顾及气候议题。永续发展与环境部长傅海燕指出，来临的联合国气候变化大会将更难推进“脱离化石燃料”转型，当前关键是让各国留在谈判桌上，不放弃《巴黎协定》的承诺。

第31届联合国气候变化大会（COP31）定于11月9日至20日在土耳其安塔利亚举行，由土耳其担任东道主，澳大利亚负责领导国际气候谈判。傅海燕将代表我国与会，她上星期四（11月5日）行前接受媒体访问时，谈及地缘政治对本届大会的影响。

她预计，中东危机造成的紧张局势和逆风，将使本届气候变化大会的谈判更为艰难。因为这场危机引发的全球通货膨胀和各地社会动荡，导致多国政府都忙于应对眼前的问题。因此，这次大会重要的是让政治领袖的目光重新聚焦于全球气候行动。

去年在巴西贝伦举行的第30届联合国气候变化大会上，各国代表经过加时谈判后，仍无法就“脱离化石燃料”达成共识，相关措辞最终没有纳入大会协定。

大会主席当时承诺为此制定一份蓝图，并于本月3日公布。这份不具约束力的文件强调，逐步摆脱化石燃料刻不容缓、势在必行，各国无论自身起点如何，都可立即采取行动。

这一议题预计再次成为今年大会的焦点。不过，傅海燕指出，伊朗战事只会加剧相关讨论的难度。当前的逆风正越刮越猛，丝毫没有减弱的迹象。

“从燃料的角度来看，能源安全是一个现实问题，而且日益紧迫，正切切实实地影响着人们的生活....民众对此感到不满，甚至走上街头抗议。另一方面，发达国家把注意力转向国防和其他优先事项，可调动的财政资源也越来越有限，所以接下来的路不好走。”

当前推动各方对话 比追求有限意义成果重要

在她看来，当前形势下，与其追求实际意义有限的成果，不如推动各方就棘手议题展开对话。

她说，《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）最根本的角色，是引用科学数据指导各国制定计划、履行对《巴黎协定》的承诺，并确保各方留在谈判桌上保持对话。她认为这个过程非常重要，必须坚持下去。

《巴黎协定》的主要目标，是力争把全球气温升幅控制在工业化前水平的1.5摄氏度以内，但联合国10月发布的最新报告显示，即便在最乐观的情景下，到了本世纪中叶，全球仍将升温1.7摄氏度至1.8摄氏度。

大会争取2035年全球电气化率提高至35%

为避免有关化石燃料的讨论再次陷入胶着，本届大会将着重推动各方有序、务实地落实具体行动。这包括设定电气化目标，争取最迟在2035年把电力占全球终端能源消费的比重，从目前的约23%提高到35%，借此推广由清洁可再生能源驱动的电气化技术，逐步取代化石燃料。

傅海燕回答《联合早报》提问时说，若电气化目标能获得各国支持，将是一项积极成果。“这是一个具体、明确，且能够实现的目标。如果可以达成，会给减排工作带来良好进展。”

此外，她希望今年的大会也多关注特定弱势群体的处境，因为气候适应问题对他们而言已迫在眉睫。她强调，各方不应只着眼于眼前的油价波动，更应正视当下气候变化所导致的生命与财产损失，以及对民众生活造成的严重干扰。

美中期选举结果是否影响美国气候行动言之过早

美国总统特朗普开启第二任期后，美国于今年正式退出《巴黎协定》，去年也没有派遣官方代表团出席联合国气候变化大会。当被问及共和党在上周的中期选举中失利，是否会对美国参与气候议题产生积极影响，傅海燕认为目前言之过早。

不过，她指出：“事实上，美国企业和州政府一直积极地以各自的方式，在技术、应用和资金方面提供支持。我们期待这次中期选举结果，能带来更多正面影响，也希望有更多的州关注气候行动。”