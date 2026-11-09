在上课期间，接触了人工智能应用、数码媒体与活动策划等课程后，23岁的音乐表演硕士生鲁书婕对未来的职业发展有了另一层面的认识。

鲁书婕受访时说：“以前我可能只想当一名演奏家，但在这里学到多元技能后，我发现未来能参与的领域非常广，不仅能当教师、做传统文化传播，还能策划大型音乐活动，甚至组建自己的乐团。”

鲁书婕在看法上的转变，恰恰体现了她所就读的新加坡莱佛士音乐学院（Singapore Raffles Music College，简称SRMC），正从传统艺术教学转型为跨学科创意教育的方向。

学院日前在新加坡安达仕酒店举行“SRMC25：下一乐章”展演盛典，宣布将学院重新定位为“亚洲创意熔炉”（Asia’s Creative Foundry），并公布涵盖高等研究、创意创业及产业科技应用的三大战略规划。

在高等研究方面，学院正与英国西伦敦大学（University of West London）探讨在本地开办应用型博士课程。

下一个25年 要让艺术家为行业创造新知识

出席盛典的西伦敦大学音乐学院院长尼古拉斯·麦凯（Nicholas McKay）指出，艺术人才的培养已不再局限于单一专业，未来的创作者须兼具作曲、录音与制作等能力。

他透露：“如果说学院创办的首25年是培养艺术家为行业做好准备，那么下一个25年，则是要让艺术家为行业创造新知识。”

此外，莱佛士音乐学院也正与苏格兰皇家音乐学院（Royal Conservatoire of Scotland，简称RCS）筹备新计划，聚焦数码影响力与现代创意创业。

苏格兰皇家音乐学院业务拓展总监海伦·麦克维（Helen McVey）受访时说：“数码技术和AI已是新一代艺术生的‘原生语言’，教育者的责任在于引导他们探讨技术伦理、版权与个人身份认定。”

她认为，将实用商业技能与艺术创作相结合，能帮助学生在不断变化的环境中，找到更清晰、多元的职业发展路径。

在产业科技应用方面，学院也计划深化与科技企业新创智能（dConstruct Robotics）的合作，探索如何将机器人与实景采集技术应用于音乐、表演、创意制作和现场体验中。

新加坡莱佛士音乐学院执行董事吴明峰说：“过去25年我们相信艺术教育能改变人生；下一个25年，我们不仅关注学生是否掌握一门专业技能，更要培养他们在变化的环境中创造机会，主动参与塑造未来创意产业的方向。”