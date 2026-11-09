小莉茵出生后确诊患有左冠状动脉起源异常（Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery，简称ALPACA），这是一种较罕见的心脏疾病。她的父亲黄保鸿（35岁，软件工程师）说，女儿刚做完手术时身体冰冷、面色苍白，一度需接上体外膜肺氧合系统（ECMO，俗称“人工心肺”）维持生命。手术和感染影响发育，她的体重因此明显下降。

莉茵乖巧地配合治疗，几乎不哭不闹，但父母看在眼里，疼在心里。黄保鸿说：“这让人既安慰又伤心……因为喉咙得插管，我们已经几个月没听到她的哭声了。”

竹脚妇幼医院重症监护病房团队实行的康复计划，让黄保鸿夫妇得到了宽慰。医院的安排让小莉茵能及早在物理治疗师与医护人员的协助下，定期进行坐立、趴姿抬头和其他细微动作的活动，让孩子不必一直卧床，可以动起来。

医护团队合力抱起小莉茵，准备将她安置在婴儿车内。（海峡时报）

如今，小莉茵的发育进展不再滞后，父母也可在医护团队的指导下，全程陪伴孩子进行日常活动，亲眼见证她一步步增强体力，学会抓握、抬头和坐起来。

每年收治约600至700名儿童重症病患

竹脚妇幼医院儿童重症监护病房每年收治约600名至700名病患，从新生儿至18岁青少年都有，有些孩子会在这里住上一年之久。

传统治疗倾向让病情危重的儿童持续处于镇静与卧床状态，等到转入普通病房才展开复健。然而，这容易导致肌肉严重萎缩与虚弱，不仅会延长康复期，有些病童出院后甚至常因无法站立而极易跌倒，也会增加出现谵妄（delirium）与感染等并发症的风险。

为此，竹脚医院的重症监护病房于2021年推行康复计划，颠覆传统做法，在确保安全的前提下鼓励病童尽早“动起来”。这不仅可以减少对镇静药物的依赖，更能增强肌力、改善肺功能，从而缩短住院时间。

竹脚妇幼医院儿童重症科主任兼资深顾问林健文医生说，病童平均在入院约1.5天后便能按身体状态，循序渐进地开始活动，个别情况稳定的病童甚至在入院数小时后便可以开始活动。

医疗团队会根据各病童的身体状况和恢复进度，安排强度不同的活动，从简单的床上运动、坐起、站立，逐步过渡到行走。

家属的角色也从过去不敢轻易触碰病童，转为在医护人员指导下全面参与照护。这不仅使孩子得到更多关爱照护，也减轻了父母的无助感和焦虑。

过去，不少家长因担心触碰病童身上的复杂管子与仪器，往往只能站在病床旁手足无措。如今在医护人员指导下，黄保鸿（左）和邓小玲这样的父母得以全面参与日常照护，增进亲子互动，也有效缓解了家长的焦虑与无助。（海峡时报）

从2021年至2024年，接受呼吸辅助的患儿中，能够及早开始活动的占比从44％增至60％；家属参与照护患儿活动的比率，也从不到一半增至约八成。

一度依靠“人工心肺” 12岁女童病房内练站立迈步

12岁的符淑芳患地中海贫血症，两年前接受了骨髓移植。今年1月，她因严重急性呼吸窘迫综合征而入住重症监护病房，期间需用“人工心肺”维持生命长达一个月。

即便她依靠“人工心肺”，医疗团队仍协助她在床上拉伸，并逐步支撑她坐在床沿活动。她脱离“人工心肺”后，医护人员进一步协助她做床边站立训练，慢慢再让她在病房中练习迈步。

患急性呼吸窘迫综合征的符淑芳在首席物理治疗师杨丽颖的协助下，在病床上活动身体。（竹脚妇幼医院提供）

符淑芳如今已恢复体能，正常生活。她回忆卧床时，最难忘的是医护人员引导她在床上锻炼。“护士姐姐们放音乐教我跳舞，还和我一起跳。”

曾住进重症监护病房的符淑芳（前排左一）如今已活泼如常、回归校园。她日前在家母苏普莉亚蒂的陪同下重返病房探望医护团队。后排左起为林健文医生、首席物理治疗师杨丽颖、高级护士曾馨莹，以及高级临床护士汪书琳。（海峡时报）

帮助病童及早活动，除了可帮助他们恢复体能，还有助于降低谵妄风险，从而避免引发认知障碍、情绪抑郁、焦虑及创伤后应激等长期影响。

在重症监护病房里，六成病童曾出现谵妄症状。由于年幼患儿大多无法准确表达自身不适，导致病症极易被忽视，因此儿童病房的护士须每隔八小时对病人做一次筛查。