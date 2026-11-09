“把迷路的老翁送回家，亲眼看见他的家人从焦急到如释重负，让我更深刻体会到，家人始终是彼此最坚实的依靠。”

《联合早报》早前报道，一名77岁老翁独自一人出外更新护照，却在裕廊东Jem购物中心外迷了路。他身上没有手机，无法联络家人，所幸女生奈拉（Naira Maisara Binte Abdullah）伸出援手，陪老翁步行30分钟送他回家。

18岁的奈拉就读于工艺教育东区学院（ITE College East），是社区照护与社会服务系（Community Care & Social Service）二年级生。

奈拉星期五（11月6日）接受《联合早报》访问时回忆，事发晚上8时左右，她到商场附近的脚踏车停放处解锁脚踏车时，背后突然传来一个声音，原来是一名老翁向她打听回家的路。

“他把住址告诉我后，我发现离商场不远，便建议他上天桥走到马路对面，再步行回家。”

不过，奈拉很快注意到老翁神情有些紧张，对她的指路似乎感到困惑，应该是迷路了。她后来更得知，老翁把手机忘在家里，因此无法联络家人。

担心迷路的老翁发生意外，奈拉毫不犹豫地主动陪他走回家。她说，当下没有想太多，只是觉得自己应该帮忙，确保老翁平安回家。

“他的家人此刻应正在担心他的安危。我当时就联想到我的祖父母，设想如果他们遇到相同情况却没人帮忙，我和家人也会一样焦急。”

两人一路上没有太多交谈，但老翁提到一名亲人即将结婚，这让她意识到，老翁虽然不记得回家的路，却至少还记得家人的事，思路还算清晰，令她放心不少。

奈拉说，老翁与家人团聚的那一幕令她印象深刻。家人看见他平安归来时的欣喜神情让她十分动容，不禁落泪。“看到他的家人原本那么担心，后来终于能松一口气，让我更深刻地感受到家庭的重要。无论发生什么事，家人始终都会陪伴在彼此身边。”

老翁家人看见他平安归来时的欣喜神情，让奈拉（图）深切感受到家人的重要性。（张俊杰摄）

奈拉忆述，当时最先迎上前的是老翁的女婿。他听见电梯抵达的声音后，立即出来查看，终于看到岳父平安归来。其他家人当时还在外头奔走，甚至到警局报案。

奈拉原本打算送老翁回家后便离开，但家人希望当面向她道谢，便请她稍作停留。双方简单交谈后，家人对她一路陪伴老翁回家的善举表达了感激。

后来，老翁的家人告诉奈拉，老翁并未失智，只是平时鲜少独自外出，通常都有家人陪同，因此对路线不太熟悉。

奈拉坦言，没想到自己一个微不足道的举动会引起如此广泛的关注，这让她深受鼓舞。“我的亲朋好友和老翁的家人在一些社媒贴文下留言鼓励我，他的一名晚辈还写了感谢信，发送给我的妈妈和学校。”

她也鼓励公众在能力所及的情况下主动帮助有需要的人，并相信自己的直觉。“若日后再遇到类似情况，我一定还会再次伸出援手。”