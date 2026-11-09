两名律师吴俪珊（30岁）和何啟瑞（34岁）借助人工智能把耳熟能详的本地歌曲和旋律变成“歌词接龙”游戏，让新加坡人在熟悉的旋律中重温本土情怀，并通过有趣轻松的方式，让更多人认识新加坡音乐。

名为Sago的游戏，以本地歌曲为主轴，再由人工智能（AI）根据玩家唱对多少歌词来评分。

不过，比起答对歌词，两人更希望唤起的是玩家的怀旧情感。

何啟瑞说：“音乐能把人带回过去，我们希望有人听到熟悉的歌曲或广告曲时，会想：‘这首我记得！’然后，回忆便涌上心头。”

挑选歌曲时，吴俪珊先参考了滨海艺术中心整理的60首新加坡创作歌曲，再加入20首歌曲，涵盖方言、淡米尔语、马来语及国庆歌曲，以调整不同类型歌曲的比例。

两人也选入一些具有代表性的新加坡广告曲，包括新加坡航空公司的“新加坡女郎”、地铁播放的Love Your Ride等曲目。

吴俪珊说，在这个项目中，AI扮演多种角色，例如用ChatGPT处理英语歌词，并以本地化的人工智能大语言模型MERaLiON处理方言歌词。两人也借助AI转录工具、编写提取字词时间点和歌词的程序脚本，以及生成页面所需的视觉图像。

不过，即使是新加坡人耳熟能详的本地音乐，AI也不一定听得懂，还是需要人眼检查。

吴俪珊说，在处理歌曲《炒饭天堂》（Fried Rice Paradise）时，AI就曾闹出一个转录错误。歌曲中的“shiok”（爽）无法被正确转录。

两人今年在一场由摩绵—经禧青年组织举办、获人工智能企业OpenAI支持的黑客松中开发这款游戏，还夺得冠军。

两名律师吴俪珊（左二）和何啟瑞（右二）参加社区的黑客松，并通过以新加坡音乐为主题设计一款小游戏，夺下冠军。（受访者提供）

对何啟瑞而言，这次经历也反映出编程的门槛已大大降低。“我们身处一个勇敢的新世界，编程对普通人来说，已经变得如此触手可及。”

吴俪珊说，两人接下来可能扩大歌曲库，或将网站制作成独立应用，让使用更加方便。他们也可能开发更多游戏和网站，呈现新加坡文化与音乐的不同面貌。