两度将屋主骗离住家，趁机安排估价师入屋估价，四名男子涉嫌串谋冒充屋主抵押房地产，企图向信贷公司骗取超过600万元贷款，星期二（11月10日）将被控上法庭。

警方星期一早上（9日）发文告说，四名男子涉嫌串谋冒用屋主身份，在屋主不知情的情况下，试图以他的住宅作为抵押，向两家信贷公司骗取超过600万元贷款。四人将在10日被控上法庭。

警方透露，今年4月3日接获一名屋主报案，指发现自己的房地产在未经他授权的情况下，因一项贷款申请而被注册买卖禁令（caveat）。初步调查发现，有人使用伪造文件申请抵押贷款，并以受害者的房地产作为抵押。

勿洛警署警员经过后续调查，确认四名涉案男子的身份，并在4月14日和15日的行动中，将年龄介于27岁至39岁的四人逮捕。警方也起获一份伪造的身份证件及多部手机。

进一步调查显示，四人涉嫌与另一名男子合作，企图利用受害者的房地产，向两家信贷公司骗取超过600万元贷款。

计划中，39岁男子冒充受害人，并使用伪造身份证件申请贷款。过程中，受害人两次被27岁男子以虚假借口诱骗离开住所，29岁男子则趁受害人不在期间，协助他人进入受害人住所，让估价师在受害人不知情的情况下进行物业估价。

36岁男子协助伪造一张身份证，该身份证被用于促成欺诈计划。

据《联合早报》了解，四人是以租借受害者住宅进行拍摄作业为理由与受害者接洽，从而展开他们的计划。

警方正在追查另一同伙的下落。

四名男子将面临的控状分别如下：

1. 27岁男子涉嫌两次安排诱骗业主离开住所，以便进行物业估价，他将面对两项教唆欺诈控状。

2. 29岁男子涉嫌协助他人进入该物业以进行物业估价，他将面对一项教唆欺诈控状。

3. 36岁男子涉嫌安排制作一张伪造身份证，他将面对一项教唆非法签发身份证控状。

4. 39岁男子曾冒充业主，并使用伪造身份证件签署贷款文件及从律师事务所获取物业相关文件，他将面对两项教唆欺诈控状、一项持有伪造身份证控状，以及三项伪造电子记录当作真件使用控状。