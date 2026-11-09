全岛多处地区星期一（11月9日）上午广泛下大雨，预计持续至下午1时许，一些地方可能有突发性淹水的风险。

国家环境局星期一上午11时42分发文说，北部、西部和中部地区中午前后预计下中至强度雷阵雨。

公用事业局也在上午11时35分在社媒发文，提醒公众在接下来一小时内，避开罗弄本查拉（Lorong Penchalak）至甘必径（Gambir Walk）之间的罗弄甘必（Lorong Gambir）路段。

公用局在中午12时13分发文提醒，因强降雨，建议公众在之后的一小时内避开麦肯西路（Mackenzie Road），靠近武吉知马路一带的路段。

根据环境局早前发布的文告，11月首两周，全岛部分地区几乎每日下午估计都将出现中度到强度的阵雨。其中几天，阵雨或会持续至傍晚时分。其间，大部分地区的累计降雨量也将略高于长期平均值。

白天最高气温预计介于33摄氏度至35摄氏度，其中几天可能还会略高过35摄氏度。

本地空气素质保持良好，截至星期一中午，全岛24小时空气污染指数（PSI）介于45点至56点，处于良好至适中水平。全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米6微克至13微克的正常水平。