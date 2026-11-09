三名新加坡游客在台湾旅游期间遇上车祸，所乘坐的德士跟一辆休旅车迎面撞上，造成两车共七人受伤。

根据台湾媒体《ETtoday新闻云》报道，这起事故发生于11月7日下午2时许，地点是花莲193县道约7公里处。

台湾一名庄姓男子（30岁，空军人员）当时开车载着妻子和孩子，准备返回宜兰。途中行经弯道路段时，车子偏离车道，越过中央双黄线，迎面撞上一辆载有三名新加坡游客的德士。

猛烈撞击导致庄姓男子驾驶的车子翻覆，车头严重损毁。坐在副驾驶座、怀抱孩子的妻子也因撞击被抛出车外。

猛烈撞击导致庄姓男子驾驶的车子翻覆，车头严重损毁。坐在副驾驶座、怀抱孩子的妻子也因撞击被抛出车外。（新城警分局提供）

事故造成两车共七人受伤，包括汽车内的一家三口、德士司机及三名新加坡游客。伤者分别被送往医院治疗，脸部及身体有擦伤和挫伤，所幸均无生命危险。

警方初步调查显示，两名司机的酒测及毒品检测结果均呈阴性，初步排除酒驾和毒驾。

台湾另一家媒体《自由时报》报道，新城警分局8日指出，庄姓男子疑因疲劳驾驶而打瞌睡，短暂闭上眼睛，导致休旅车瞬间越过双黄线，撞上对向车道的德士。

报道也指出，三名新加坡游客是搭乘“千禧号”（Celebrity Millennium）游轮抵达花莲，并包德士前往七星潭观光，不料途中遇上车祸。游轮当天上午7时抵达花莲港，并于傍晚6时离港。

《联合早报》已向新加坡外交部询问更多详情。