二十多名青少年深夜聚集路边骑车喧哗，吵闹声持续至凌晨，附近居民不堪其扰报警，但少年们仍不收敛，甚至在警员到场后用手机播放“警笛”声挑衅。

住在西海岸弯的布莱恩（40岁，仓库管理员）今年8月搬入Seahill公寓的一个12楼单位，住家对面就是西海岸公园。

他说，搬入后几乎每天深夜都听见一群青少年在公园附近聚集吵闹，直到隔天凌晨才散去，令人无法好好休息。

上星期五（11月6日）晚上，他与同事在家中聚会时，楼下又传来阵阵喧闹声。

“我探头查看，发现有20多名年龄不超过20岁的青少年聚集在路边停车场入口处，另有一些人在附近的交通灯旁徘徊。”

当时也在场的同事莫先生（36岁）说，现场噪音很大，不时有人高声叫喊，甚至爆粗口，在楼上都清晰可闻。

他表明，不久后有三辆警车到场，但这群青少年见到警员后非但没有收敛，反而变本加厉。

莫先生说，当中有人甚至用手机播放“警笛”声，疑似借此挑衅。他也看到警员喝令他们不要继续骑车。

布莱恩透露，他下楼查看并了解到，当晚有不少居民因不堪滋扰而报警。

“这群青少年的行为令我们感到困扰，希望相关部门能介入处理。”

不戴头盔还闯红灯

有骑士不戴头盔，甚至闯红灯过马路。

莫先生也指出，部分青少年当晚骑脚踏车时没有佩戴头盔，甚至在交通灯是“红人”时，骑车过马路到对面，导致来往车辆必须闪避，不仅阻碍交通，也相当危险。

“他们成群结队在路上骑行，占据了两三条车道。”

他观察到，有些骑个人代步工具的青少年也违规在马路上骑行，车速甚至比汽车还要快。

完整报道，请翻阅2026年11月9日的《新明日报》。