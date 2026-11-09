星耀樟宜连办两天宝可梦主题活动，数千人追捧，有人天未亮就排队，有公众提前四小时到场却发现名额已满失望而归，一些粉丝因此情绪躁动，幸获保安和工作人员安抚。

宝可梦今年迎来30周年，樟宜机场和星耀樟宜从11月3日至明年1月3日推出名为“PokéXciting!”主题的一系列活动。

其中一大亮点是上个周末两天在星耀樟宜资生堂森林谷举行的宝可梦巡游。巡游会有27只从九个世代的初始宝可梦，包括菊草叶、小火龙 、妙蛙种子和杰尼龟等，与两只皮卡丘一同亮相。

一天则有两场次，一次是在下午3时，另一次则是在傍晚6时。

根据Pokemon Singapore的Instagram限时动态，宝可梦巡游的入场手环将以先到先得的方式派发，直到森林谷的人数上限或额满为止，并将在游行开始的两小时前派发。

然而，有公众排队数小时都拿不到手环。受访的公众高尼（40岁）说，他和妻子与两名孩子在下午1时就来排队。

“我们来的时候，下午3时场次的手环已经派完了。有现场职员说，可以继续排，拿傍晚6时场次的手环，还好我们继续排了约1个半小时就拿到手环。”

但另一名公众毛先生（40岁）说，妻子为了孩子从下午1时就排队，但拿不到3时场次的手环，继续排到4时许被告知傍晚6时场次的手环也没了。

有网民星期六（11月7日）在《小红书》抱怨，指当时排队场面超级混乱，没控制人数。“快到我的时候就截停了，这时有阿叔和阿嫂与员工争论，才允许多100名公众拿手环。”

本地媒体也报道，有公众甚至在星期六提早四小时到场，却被告知已派完，令他们感到失望。有公众也因不满排队的安排，与现场职员发生口角。

根据樟宜机场的Instagram限时动态，于星期天（8日）中午12时，他们告知两个场次的手环已派完。

记者星期天下午4时40分走访，发现已有带着黄色手环的公众在一楼，靠近“亚坤”的地方排队，等待进入森林谷。上百名公众陆续排队，并且在傍晚5时允许提前进入。

据观察，在公众进入森林谷前，有两名职员会检查他们手上戴着的黄色手环，也有职员维持秩序，没有出现混乱情况。

此外，另外一个亮点则是在宝可梦中心所售卖的新加坡限定周边“蓝色皮卡丘挂饰”。

另有媒体报道，多名公众清晨6时就已在宝可梦中心外排队，有网民在社媒称星期六早上8时去排队，只能拿到手环牌被允准下午3时30分进店，但也不代表一定买到挂件，且每人只能买一个。

完整报道，请翻阅2026年11月9日的《新明日报》。