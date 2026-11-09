食客排队光顾著名烧腊摊，指摊位虽挂着多只鸭却不肯卖她一只鸭腿，做法不合理。摊主解释，不愿单独切卖鸭腿是为了保持鸭肉鲜嫩多汁。

《新明日报》报道，引争议的是位于宏茂桥4道第628座巴刹与熟食中心的“好味烧腊”，该摊颇有名气，经常大排长龙。

一名食客在社媒群组发文称，她上星期天（11月8日）下午2时许想在摊位购买一只鸭腿，排队好一段时间终于轮到自己，岂料摊主却拒绝单独售卖鸭腿，让她大感失望。

她甚至指摊主态度恶劣，说希望先卖出已经切好的鸭肉，再切新的。但她认为摊主做法不合理。

“摊位上明明还挂着约15只至20只鸭，库存充足。”

她也指，当时还有其他顾客在排队，且距离打烊时间尚早，摊主不应拒绝她要买一只鸭腿的简单要求。

“好味烧腊”摊主林健忠（60岁）受访时强调自己并非不肯卖鸭腿，但开档已约三小时，累积了七八个大块切好的鸭肉还未卖出。

他说，当时午餐时段已过，挂着的整鸭一旦切开，肉质就会开始变差，约半小时后变干，因此才不愿单独切卖鸭腿。

“为了保持整鸭的鲜嫩多汁，我才拒绝她。我理解不少顾客偏爱鸭腿，但一只鸭只有两条腿。若只剩三四块没有鸭腿的肉未卖，我一定会再切一只新的。”

他也澄清，自始至终都好声好气地向女食客解释，对方当时只排在三四名顾客后方，不知她等了多久。

“我好好跟她解释后，她反问我，‘你为什么不要卖我鸭腿？你卖到晚上，应该卖得完’，抱怨了几分钟就离开。有生意我一定做，不可能故意留着不卖。”

挂售罄告示 避免顾客白排队

曾挂出售罄告示，避免顾客白排队。

林健忠经营烧腊生意已有26年，顾客主要是附近居民和工业区职员，以熟客为主。他说，大部分顾客都理解他的做法，鲜少有人因此起争执。

他指出，约五六年前，摊位曾挂出“暂时没鸭腿”的告示，后来撤下。

“以前挂告示，是不想顾客排很久，轮到他们时才发现没有鸭腿。”

他说，最近几天购买鸭腿的顾客较多，偶尔会有人因买不到鸭腿而不满，但大部分熟客和附近居民都了解其做法。

“只有少部分顾客会误会，以为我不肯卖鸭腿。”

完整报道，请翻阅2026年11月9日的《新明日报》。