不法之徒冒充新加坡保健服务集团综合诊疗所，通过苹果手机的iMessage发送诈骗短信，谎称收件人有未缴清的门诊账单，诱使他们点击虚假付款链接。警方提醒公众提高警惕。

甘榜爪哇邻里警局星期一（11月9日）在脸书发文，提醒苹果手机用户提防这类诈骗短信。

根据警局发布的截图，诈骗短信冒用新保集团综合诊疗所的名义，声称收件人尚未缴清门诊账单，要求他们登录“健康伙伴”（Health Buddy）应用，查看欠款和账单详情。

短信还附上一个冒充新保集团官方网站的网址，声称公众可通过有关网站查询付款信息。这个虚假网址使用与新保集团官方网址相似的名称，企图混淆视听。

“健康伙伴”是新保集团专属应用，为用户提供集团旗下医疗机构的健康信息和服务。保健卫生部已宣布，包括新保集团在内的本地三大公立医疗集群，旗下应用将在今年11月底之前整合到健卫部的HealthHub应用。

警方提醒公众切勿点击可疑链接，应通过官方应用或网站核实医疗账单。若对短信真伪存疑，可拨打24小时ScamShield反诈骗热线1799查询。