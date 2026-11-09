勿洛南一个五房式转售组屋以逾158万元易主，刷新该区纪录。房产经纪透露，单位在开放看房五小时内就成交，买家因两大原因愿意高价买下。

根据政府网站data.gov.sg的最新数据，位于勿洛南路第152B座组屋的一个五房式单位本月刚以158万8000元交易，不仅是勿洛区新高，更是东部（包含淡滨尼、巴西立、勿洛、马林百列和芽笼）的最高组屋转售价。

此前的最高价来自同一座的五房式单位，转售价是154万元。

这个Bedok South Horizon项目单位面积为113平方米，楼层介于16楼至18楼，剩余屋契超过94年，不久前才刚满最低居住年限（简称MOP）。

《新明日报》联系上负责此笔交易的合登集团的房屋经纪郑任翔。他透露，这个单位为顶楼角头单位，屋主由于家庭与居住地点需求有变，决定将单位转售。郑任翔坦言，他最初也认为逾158万的求售价或有些挑战，但屋主对单位的优势很有信心，而他在考量了单位的各方潜力后也同意一试，结果反应很好。

他说，开放看房首日安排在9月12日下午，当天前来的潜在买家约25组，其中五组即刻开价，最后“脱颖而出”的买家当天傍晚就立马行使选购权书了，前后不到五小时。

“买家觉得单位又新又大，顶楼角头单位不仅天花板更高隐私条件佳，客厅与所有卧室均面向东北，周边有地住宅区景观无遮挡，不必担心日后会因附近的新项目而改变。”

此外，单位周边碧湾区的未来发展也是吸引买家愿意高价购房的原因，除了附近即将启用的勿洛南地铁站外，也包括未来的综合交通枢纽、SAFRA碧湾俱乐部、商场和其他设施等。

经纪：属特例

个案属特例非常态价。

房屋经纪郑任翔强调，这笔交易属特殊情况，不应被视为同区或同个项目所有五房式单位的常态价格。

他指出，该单位之所以能创下高价，除了得益于其楼层和面向有地住宅区等原因，屋况与装潢也是关键。

同时，该座组屋与碧湾区未来的新组屋施工地点保持一定距离，可避开施工噪音与尘土。

完整报道，请翻阅2026年11月9日的《新明日报》。