时隔近四个月再迎千万多多开彩日，后港“旺地”投注站现人龙，超过50名公众一早到场碰运气。

最近一期多多博彩上星期四（11月5日）开奖，头奖无人测中，二奖则由五注平分，每注可得11万1780元。

根据博彩公司网站资料，继10月26日之后，便连续三期多多无人中头奖。根据规定，第一组奖金在连续三期没人中奖的情况下，到第四期将以流程方式送出，若第一组没人中奖，累积奖金就下放到第二组，以此类推。

星期一（9日）晚上开彩的多多料送出超过1000万元巨奖。

记者星期一早上10时许走访后港61街第685座的“同益发”投注站时，这个“旺地” 投注站又现人潮，现场已有超过50人排队，人龙绕成U字形，其间还有公众陆续加入队伍。

70多岁的马女士说，她路过投注站看到有人买多多，便也买一注碰碰运气。

“买来开心一下，中了就多一点零用钱咯！”

杨先生（57岁）则说，即使没有千万大奖，他也会照常来买多多。

“我通常随心情选号，有时随机选择，每次最多花30元。”

房先生（65岁，司机）约早上10时30分抵达投注站，排了约10分钟才下注。

他说，自己只有大奖时才下注，心目中有四个固定的幸运号码。“买个希望，也当作娱乐。”

来自菲律宾的女佣纳罗哈笑称：“如果真的中奖，就能申请回家乡盖房子，不必再出来工作。”

白先生（25岁，大学生）则说，自己平时没有买多多的习惯，但遇上大奖时，便会花10元试试运气，也感受一下现场的热闹气氛。