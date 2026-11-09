基里玛路往尼诰大道在18天内发生两起汽车失控酿祸事故，无独有偶，两名司机都被查出携带电子烟。

住在附近的陈姓女居民（退休人士）告诉记者，她刚好都目睹了这两起车祸。

第一起车祸发生在10月20日下午3时15分许。

当时她恰好在回家路上，发现一辆汽车撞到了路旁的一盏路灯。随后，她发现一名年轻驾驶员被警方上铐逮捕，警方花了不少时间在现场调查，甚至还出动警犬。

警方受询时证实，车祸涉及一辆相信自行打滑的汽车，一名33岁男驾驶因涉嫌毒品相关罪行及在毒品影响下驾驶而被逮捕。车内发现一支电子烟、一个烟弹、疑似受管制药物的物质，以及吸毒用具。

涉及电子烟的违法行为已转交卫生科学局处理，案件调查中。新加坡民防部队受询时指出，当时对一名伤者进行了轻伤评估，该伤者拒绝送院。

一辆汽车上星期六疑似自行打滑撞上护栏。（受访者提供）

上星期六（11月7日）早上，陈女士再通知《新明日报》，指清晨近7时听见一阵紧急刹车的声响，惊见上述相同地点再次发生车祸。

“路灯前几天才修好，结果今天又发生车祸！”

她说，这次车辆撞倒了路牌杆，随后撞上左侧的护栏，司机脸部全是血，当时有不少正在晨跑的居民上前帮忙。

民防部队受询时指出，在事故发生后将一人送院。

警方受询时证实，车祸涉及一辆相信自行打滑的汽车，一名25岁男驾驶在意识清醒状态下送院。随后，他因在毒品影响下驾驶被逮捕。

车内发现一支电子烟，涉及电子烟的违法行为已转交卫生科学局处理，案件调查中。

记者日前走访现场时，发现地上还残留汽车零件的碎片，被汽车撞烂的围栏已被拉起警戒线，而被撞倒的路牌杆则被放在大树旁。