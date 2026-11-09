义顺组屋区出现高楼抛物“垃圾虫”，楼下汽车遭“尿袋”击中，晾出衣物被咖喱弄脏，居民叫苦。

《新明日报》接获林女士（44岁，自雇人士）通报，指义顺61街第612座组屋频繁发生高空抛物事件，她停在楼下露天停车场的汽车，就常被装着东西的塑料袋砸中，其中几次甚至怀疑是装着尿液的袋子。她透露，类似状况持续一年，几乎每天都能看到，有时一天三个塑料袋出现在车上。

“我和丈夫于是把车停远一点，但还是会看到水袋砸到地上，也会砸中其他的车。砸到车抹抹一下就可以了，砸到人怎么办？”

记者走访时，不少居民也表明，高楼抛物的情况已持续多年。住在三楼的阿祖尔（61岁，私召车司机）称，听许多人说是一名老妇所为，但他并没有特地去找高层的住户了解情况。“有一次楼上丢咖喱下来，弄脏衣服，还有几次楼上有人晾湿衣服，水滴到我们衣服上，所以我们现在也不把衣服晒在外面了。”他也透露，之前曾听邻居提起，不少停泊的汽车被物品砸中，因此他也改将汽车停到另一停车场。

另一名不愿透露姓名的九楼住户也表明，自己的衣服曾被抛下的咖喱汁弄脏。“这个问题已经持续很久了，希望当局能好好教育他们。”

住在11楼的韦先生（70岁，退休）则听清洁工抱怨过，有人经常丢下装水的袋子，他经过组屋底层时也有些担忧。