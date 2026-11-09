有网民在脸书发布视频，画面中一名男子疑似利用饮料瓶罐回收机的识别机制，先扫描符合退费条件的饮料瓶，再投入另一个瓶罐。另一名网民随后模仿相关操作进行测试，质疑系统存在漏洞。

原视频于星期天（11月8日）发布，画面显示，一名身穿橙色制服的男子在使用饮料瓶罐回收机时，先扫描符合退费条件的饮料瓶，再从身旁的垃圾袋取出其他瓶罐投入机器。从视频中无法确认其他瓶罐是否符合退费条件。

另一名网民看了视频后，亲自测试回收机是否存在漏洞，并在星期一（9日）将测试过程上传至脸书群组“SG News Warehouse Sale & Events”。

一名网民测试回收机是否存在漏洞，扫描了一个符合退费规定的塑料瓶，抽出并停顿约两秒后，发现回收机的输送带仍继续运作。（SG News Warehouse Sale & Events视频截图）

他在贴文中指出，自己扫描了一个符合退费规定的塑料瓶，抽出并停顿约两秒后，发现回收机的输送带仍继续运作。他质疑，这是否意味着机器可能接受随后投入的任意瓶罐，无论是否符合退费条件。

两段视频引起关注，有网民质疑回收机的识别机制是否存在漏洞，让不符合退费条件的瓶罐蒙混过关。

《联合早报》已向负责管理饮料瓶罐退费制的非营利机构Beverage Container Return Scheme（简称BCRS）提出询问。